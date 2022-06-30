Кейт Міддлтон засмучена через сварки між принцом Вільямом і принцом Гаррі

Дружина майбутнього короля Великої Британії сумує за часом, коли брати ладнали між собою.

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон дуже засмучена через те, що принц Гаррі не привітав свого старшого брата із 40-річчям. Про це пише Marie Claire.

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"Вона думає, що це неймовірно сумно, що брати мають так мало спільного один з одним. Вона розбита, коли дивиться, як усе склалося, адже вони були такими близькими", — розповідає інсайдер.

[ + – ] Принц Вільям та принц Гаррі у молодості Фото: UK Press

Святкування 40-го дня народження принца Вільяма було набагато спокійнішим, ніж святкування Платинового ювілею королеви, оскільки герцог провів цей день у своєму лондонському будинку із сім’єю.

Як відомо, дружина іменинника Кейт Міддлтон відчувала ностальгію з приводу останнього знаменного дня народження герцога. На його 30-річчя принц Вільям і принц Гаррі провели день разом в Уельсі.

[ + – ] Принц Вільям та принц Гаррі Фото: Getty Images

Вважається, що навіть під час святкування Платинового ювілею на початку червня 2022 брати майже не проводили часу разом.

Нагадаємо, у червні 2022 принц Гаррі разом з дружиною Меган Маркл і дітьми відвідали Велику Британію у межах святкування Платинового ювілею на престолі королеви Єлизавети Другої. Проте герцога Сассекського холодно прийняли на його батьківщині, за що він може вимагати публічних вибачень.

Також Фокус писав про ймовірні причини, чому принц Гаррі та принц Вільям не можуть примиритися.