Российский актер Сергей Гармаш явился в оккупированный Херсон

Он собрался восстанавливать работу Херсонского областного академического музыкально-драматического театра, в котором когда-то начинал свою актерскую карьеру

Известный российский актер Сергей Гармаш приехал в оккупированный Херсон, чтобы восстанавливать работу Херсонского областного академического музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша, в котором начинал свою актерскую карьеру. 63-летний актер – уроженец Херсона, а закончил он Днепропетровское театральное училище. Об этом сообщает News.Ru.

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В 2008 году руководство этого театра подавало кандидатуру Гармаша на получение звания Почетного гражданина Херсона и он это звание получил.

[ + – ] Сергей Гармаш с родителями Фото: Соцсети

Об этом сообщил перебежчик Владимир Сальдо, который сейчас, при российских оккупантах, занимает пост главы военно-гражданской администрации Херсонской области.

"Приехал на родину, в Херсон, наш с вами общий друг и один из любимых актеров всей России Гармаш Сергей Леонидович. Сказал, что он подключится к восстановлению работы нашего театра", — заявил Сальдо.

А представитель актер Олег Бурдин сообщил, что Гармаш это делает "не ради пиара", а потому что его позиция "человеческая".

Ранее Гармаш в интервью постоянно заявлял, что не будет говорить о политике, потому что каждый должен заниматься "своим делом". Не комментировал он и оккупацию своего родного города, но, судя по тому, что он частенько встречался с Путиным, он всецело поддерживает его действия.

[ + – ] Встреча Сергея Гармаша с Владимиром Путиным Фото: Соцсети

"Я считаю, что одна из бед нашего времени – это то, когда люди занимаются не своим делом. Я артист. Давайте говорить про театр, про кино. Как только артист начинает говорить про политику, он может это делать. У себя дома на кухне я это делаю. Но не здесь. Потому, что когда люди занимаются не своим делом – это одна из самых больших проблем нашего времени", — заявлял Гармаш.

Напомним, накануне оккупанты похитили, а потом, как выяснилось, арестовали мэра Херсона Игоря Колыхаева, который не желал с ними сотрудничать. Также, стараясь "паспортизировать" область оккупанты начали раздавать российские паспорта заключенным.

Но в городе остались партизаны, 20 мая неизвестные расстреляли трех российских военных, которые сидели в кафе на набережной.