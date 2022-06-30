Російський актор Сергій Гармаш з'явився в окупованому Херсоні

Він зібрався відновлювати роботу Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру, в якому колись розпочинав свою акторську кар'єру

Відомий російський актор Сергій Гармаш приїхав в окупований Херсон, щоб відновлювати роботу Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша, в якому розпочинав свою акторську кар'єру. 63-річний актор — уродженець Херсона, а закінчив Дніпропетровське театральне училище. Про це повідомляє News.Ru.

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У 2008 році керівництво цього театру подавало кандидатуру Гармаша на здобуття звання Почесного громадянина Херсона і він це звання отримав.

[ + – ] Сергій Гармаш із батьками Фото: Соцсети

Про це повідомив перебіжчик Володимир Сальдо, який зараз, при російських окупантах, обіймає посаду голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області.

"Приїхав на батьківщину, в Херсон, наш із вами спільний друг та один з улюблених акторів усієї Росії Гармаш Сергій Леонідович. Сказав, що він підключиться до відновлення роботи нашого театру", — заявив Сальдо.

А представник актор Олег Бурдін повідомив, що Гармаш це робить "не заради піару", а тому, що його позиція "людська".

Раніше Гармаш в інтерв'ю постійно заявляв, що не говоритиме про політику, бо кожен має займатися своєю справою. Не коментував він і окупацію свого рідного міста, але, судячи з того, що він часто зустрічався з Путіним, він повністю підтримує його дії.

[ + – ] Зустріч Сергія Гармаша з Володимиром Путіним Фото: Соцсети

"Я вважаю, що одне з лих нашого часу — це те, коли люди займаються не своєю справою. Я артист. Давайте говорити про театр, про кіно. Щойно артист починає говорити про політику, він може це робити. У себе вдома на кухні я це роблю. Але не тут. Бо коли люди займаються не своєю справою — це одна з найбільших проблем нашого часу", — заявляв Гармаш.

Нагадаємо, напередодні окупанти викрали, а потім, як з'ясувалося, заарештували мера Херсона Ігоря Колихаєва, який не хотів із ними співпрацювати. Також, намагаючись "паспортизувати" область, окупанти почали роздавати російські паспорти ув'язненим.

Але в місті залишилися партизани, 20 травня невідомі розстріляли трьох російських військових, які сиділи в кафе на набережній.