Принц Гарри может полностью облысеть до 40 лет — эксперт

У принца Гарри есть несколько вариантов решить проблему.

Британский врач-трансплантолог заявил, что герцог Сассекский Гарри заметно теряет волосы и к своим 40 годам станет лысым. Об этом пишет The Sun.

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"Учитывая скорость, с которой принц Гарри теряет волосы, есть вероятность, что он будет лысым уже через два года, то есть до 40 лет", — отметил Маниш Миттал.

Принцу Гарри за несколько месяцев должно исполниться 48 лет, и у него есть несколько способов побороться с проблемой. Во-первых, герцог может просто привыкнуть к новой "прическе". Во-вторых, королевский внук может носить парик. Или же принц может прибегнуть к помощи профессиональных врачей-трансплантологов, которые пересадят ему волосы.

При условии, если муж Меган Маркл решится сохранить волосы, ему придется принимать лекарство, стабилизирующее выпадение волос, а затем быть готовым к двум операциям с интервалом в 18 месяцев. Тогда принцу Гарри пересадят около 2000 отдельных трансплантатов волос.

Такая операция будет стоить 40 тысяч фунтов стерлингов (около 1,5 млн гривен).

[ + – ] Принц Гарри может повторить судьбу старшего брата Уильяма и облысеть Фото: Getty Images

Рыжие волосы герцога Сассекского – повод для шуток и слухов, будто принцесса Диана родила его не от принца Чарльза. Однако, как известно, в семье Спенсер раньше было много рыжеволосых детей, а дочь принца Гарри в 2021 унаследовала его уникальную черту.

[ + – ] Дочь принца Гарри Лилибет Диана Фото: Instagram misanharriman

Напомним, принц Гарри и его супруга Меган Маркл обманули королеву Елизавету.

Также Фокус писал о недавнем инциденте во время скачек. Герцог упал с коня на глазах у своих знаменитых друзей.