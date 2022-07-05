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Принц Гаррі може повністю облисіти до 40 років — експерт

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Фото: Star News | Принц Гаррі

У принца Гаррі є декілька варіантів вирішити проблему.

Британський лікар-трансплантолог заявив, що герцог Сассекський Гаррі помітно втрачає волосся та до своїх 40 років стане лисим. Про це пише The Sun.

"Враховуючи швидкість, з якою принц Гаррі втрачає волосся, є ймовірність, що він буде лисий уже через два роки, тобто до 40 років", — зазначив Маніш Міттал.

Принцу Гаррі за кілька місяців повинно виповнитися 48 років, і він має кілька способів поборотися із проблемою. По-перше, герцог може просто звикнути до нової "зачіски". По-друге, королівський онук може носити перуку. Або ж принц може вдатися до допомоги професійних лікарів-трансплантологів, які пересадять йому волосся.

За умови, якщо чоловік Меган Маркл зважиться зберегти волосся, йому доведеться приймати ліки, що стабілізують випадіння волосся, а потім бути готовим до двох операцій з інтервалом у 18 місяців. Тоді принцу Гаррі пересадять близько 2000 окремих трансплантатів волосся.

Така операція коштуватиме близько 40 тисяч фунтів стерлінгів (майже 1,5 млн гривень).

Принц Гаррі може повторити долю старшого брата Вільяма та облисіти
Принц Гаррі може повторити долю старшого брата Вільяма та облисіти
Фото: Getty Images

Руде волосся герцога Сассекського — привід для жартів та чуток, нібито принцеса Діана народила його не від принца Чарльза. Проте, як відомо, у родині Спенсерів раніше було багато рудоволосих дітей, а донька принца Гаррі у 2021 успадкувала його унікальну рису.

Донька принца Гаррі Лілібет Діана
Донька принца Гаррі Лілібет Діана
Фото: Instagram misanharriman

Нагадаємо, принц Гаррі та його дружина Меган Маркл обманули королеву Єлизавету.

Також Фокус писав про нещодавній інцидент під час кінних перегонів. Герцог впав з коня на очах у своїх знаменитих друзів.