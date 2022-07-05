Принц Гаррі може повністю облисіти до 40 років — експерт
У принца Гаррі є декілька варіантів вирішити проблему.
Британський лікар-трансплантолог заявив, що герцог Сассекський Гаррі помітно втрачає волосся та до своїх 40 років стане лисим. Про це пише The Sun.
"Враховуючи швидкість, з якою принц Гаррі втрачає волосся, є ймовірність, що він буде лисий уже через два роки, тобто до 40 років", — зазначив Маніш Міттал.
Принцу Гаррі за кілька місяців повинно виповнитися 48 років, і він має кілька способів поборотися із проблемою. По-перше, герцог може просто звикнути до нової "зачіски". По-друге, королівський онук може носити перуку. Або ж принц може вдатися до допомоги професійних лікарів-трансплантологів, які пересадять йому волосся.
За умови, якщо чоловік Меган Маркл зважиться зберегти волосся, йому доведеться приймати ліки, що стабілізують випадіння волосся, а потім бути готовим до двох операцій з інтервалом у 18 місяців. Тоді принцу Гаррі пересадять близько 2000 окремих трансплантатів волосся.
Така операція коштуватиме близько 40 тисяч фунтів стерлінгів (майже 1,5 млн гривень).
Руде волосся герцога Сассекського — привід для жартів та чуток, нібито принцеса Діана народила його не від принца Чарльза. Проте, як відомо, у родині Спенсерів раніше було багато рудоволосих дітей, а донька принца Гаррі у 2021 успадкувала його унікальну рису.
Нагадаємо, принц Гаррі та його дружина Меган Маркл обманули королеву Єлизавету.
Також Фокус писав про нещодавній інцидент під час кінних перегонів. Герцог впав з коня на очах у своїх знаменитих друзів.