Принц Гаррі може повністю облисіти до 40 років — експерт

У принца Гаррі є декілька варіантів вирішити проблему.

Британський лікар-трансплантолог заявив, що герцог Сассекський Гаррі помітно втрачає волосся та до своїх 40 років стане лисим. Про це пише The Sun.

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"Враховуючи швидкість, з якою принц Гаррі втрачає волосся, є ймовірність, що він буде лисий уже через два роки, тобто до 40 років", — зазначив Маніш Міттал.

Принцу Гаррі за кілька місяців повинно виповнитися 48 років, і він має кілька способів поборотися із проблемою. По-перше, герцог може просто звикнути до нової "зачіски". По-друге, королівський онук може носити перуку. Або ж принц може вдатися до допомоги професійних лікарів-трансплантологів, які пересадять йому волосся.

За умови, якщо чоловік Меган Маркл зважиться зберегти волосся, йому доведеться приймати ліки, що стабілізують випадіння волосся, а потім бути готовим до двох операцій з інтервалом у 18 місяців. Тоді принцу Гаррі пересадять близько 2000 окремих трансплантатів волосся.

Така операція коштуватиме близько 40 тисяч фунтів стерлінгів (майже 1,5 млн гривень).

[ + – ] Принц Гаррі може повторити долю старшого брата Вільяма та облисіти Фото: Getty Images

Руде волосся герцога Сассекського — привід для жартів та чуток, нібито принцеса Діана народила його не від принца Чарльза. Проте, як відомо, у родині Спенсерів раніше було багато рудоволосих дітей, а донька принца Гаррі у 2021 успадкувала його унікальну рису.

[ + – ] Донька принца Гаррі Лілібет Діана Фото: Instagram misanharriman

Нагадаємо, принц Гаррі та його дружина Меган Маркл обманули королеву Єлизавету.

Також Фокус писав про нещодавній інцидент під час кінних перегонів. Герцог впав з коня на очах у своїх знаменитих друзів.