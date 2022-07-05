Княгиня Монако Шарлен вернулась к своим обязанностям и посетила госпиталь

44-летняя Шарлен ранее говорила, что хочет полностью восстановится после болезни и редко выходила в свет

Княгиня Монако Шарлен, похоже, полностью восстановилась после своей болезни, которую она перенесла во время прошлогоднего визита в Африку, и вернулась к своим обязанностям, как член княжеской семьи. Об этом пишет Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Так, она сама, без мужа, князя Альбера, посетила больничный комплекс княгини Грейс, названный так в честь актрисы Грейс Келли, супруги князя Ренье III и матери правящего князя.

[ + – ] Княгиня Монако Шарлен в больнице Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Для выхода она выбрала элегантное бело-черное платье и открытые босоножки, а образ дополнила обязательной для посещения медучреждений маской.

Последние 18 месяцев она практически не появлялась на публике. Так что этот выход стал главной новостью в княжестве.

Она пообщалась с родителями маленьких пациентов и посетила детское отделение.

Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

[ + – ] Княгиня Монако Шарлен в больнице Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Это произошло всего через несколько дней после того, как Шарлен и Альберт отпраздновали 11-ю годовщину свадьбы.

И все это на фоне слухов о неладах в их семье и даже возможном разводе. Об этом так часто писали СМИ, что Альбер даже сделал заявление, отметив, как сильно ранят и расстраивают его семью эти слухи.

После 10 месяцев, которые Шарлен провела в ЮАР, и месяцев, когда она лечилась в дорогой клинике в Швейцарии, Альбер и Шарлен стали появляться вместе на официальных мероприятиях и даже вместе съездили в Норвегию, где обменялись публичным поцелуем.

Но журналисты уверены, что все это часть контракта, заключенного между князем и его женой. Он платит ей 10 миллионов евро в год, а она изображает любящую жену и исправно исполняет все свои обязанности.

Считается, что отношения пары расстроились после того, как стало известно, что князь Альбер отец трех внебрачных детей от разных женщин: от неназванной бразильянки, от агента по недвижимости из США и от стюардессы. Все эти отпрыски и их матери получили солидные выплаты и исключены из очереди на престолонаследие.

У Альбера и Шарлен – двое детей. Принц Жак и принцесса Габриэлла.