Княгиня Монако Шарлен повернулася до своїх обов'язків і відвідала шпиталь
44-річна Шарлен раніше говорила, що хоче повністю відновитися після хвороби та рідко виходила у світ.
Княгиня Монако Шарлен, схоже, повністю відновилася після хвороби, яку вона перенесла під час торішнього візиту до Африки, і повернулася до своїх обов'язків як член княжої родини. Про це пише Daily Mail.
Вона сама, без чоловіка, князя Альбера, відвідала лікарняний комплекс княгині Грейс, названий так на честь актриси Грейс Келлі, дружини князя Реньє III і матері чинного князя.
Для виходу вона обрала елегантну біло-чорну сукню та відкриті босоніжки, а образ доповнила обов'язковою для відвідування медустанов маскою.
Останні 18 місяців вона практично не з'являлася на публіці. Тож цей вихід став головною новиною в князівстві.
Вона поспілкувалася з батьками маленьких пацієнтів і відвідала дитяче відділення.
Це сталося лише через кілька днів після того, як Шарлен і Альберт відсвяткували 11-ту річницю весілля.
І все це на тлі чуток про негаразди в їхній сім'ї і навіть можливе розлучення. Про це так часто писали ЗМІ, що Альбер навіть зробив заяву, зазначивши, як сильно ранять і засмучують його сім'ю ці чутки.
Після 10 місяців, які Шарлен провела в ПАР, і місяців, коли вона лікувалася в дорогій клініці у Швейцарії, Альбер і Шарлен почали з'являтися разом на офіційних заходах і навіть разом з'їздили в Норвегію, де обмінялися публічним поцілунком.
Але журналісти впевнені, що це частина контракту, укладеного між князем і його дружиною. Він платить їй 10 мільйонів євро на рік, а вона зображує дружину, яка його кохає та справно виконує всі свої обов'язки.
Вважається, що стосунки пари розладналися після того, як стало відомо, що князь Альбер є батьком трьох позашлюбних дітей від різних жінок: від неназваної бразилійки, агента з нерухомості зі США та стюардеси. Всі ці сини та їхні матері отримали солідні виплати й виключені з черги на спадщину престолу.
Альбер і Шарлен мають двох дітей — принца Жака та принцесу Габріеллу.