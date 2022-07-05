Княгиня Монако Шарлен повернулася до своїх обов'язків і відвідала шпиталь

44-річна Шарлен раніше говорила, що хоче повністю відновитися після хвороби та рідко виходила у світ.

Княгиня Монако Шарлен, схоже, повністю відновилася після хвороби, яку вона перенесла під час торішнього візиту до Африки, і повернулася до своїх обов'язків як член княжої родини. Про це пише Daily Mail.

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Вона сама, без чоловіка, князя Альбера, відвідала лікарняний комплекс княгині Грейс, названий так на честь актриси Грейс Келлі, дружини князя Реньє III і матері чинного князя.

[ + – ] Княгиня Монако Шарлен у лікарні Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Для виходу вона обрала елегантну біло-чорну сукню та відкриті босоніжки, а образ доповнила обов'язковою для відвідування медустанов маскою.

Останні 18 місяців вона практично не з'являлася на публіці. Тож цей вихід став головною новиною в князівстві.

Вона поспілкувалася з батьками маленьких пацієнтів і відвідала дитяче відділення.

Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

[ + – ] Княгиня Монако Шарлен у лікарні Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Це сталося лише через кілька днів після того, як Шарлен і Альберт відсвяткували 11-ту річницю весілля.

І все це на тлі чуток про негаразди в їхній сім'ї і навіть можливе розлучення. Про це так часто писали ЗМІ, що Альбер навіть зробив заяву, зазначивши, як сильно ранять і засмучують його сім'ю ці чутки.

Після 10 місяців, які Шарлен провела в ПАР, і місяців, коли вона лікувалася в дорогій клініці у Швейцарії, Альбер і Шарлен почали з'являтися разом на офіційних заходах і навіть разом з'їздили в Норвегію, де обмінялися публічним поцілунком.

Але журналісти впевнені, що це частина контракту, укладеного між князем і його дружиною. Він платить їй 10 мільйонів євро на рік, а вона зображує дружину, яка його кохає та справно виконує всі свої обов'язки.

Вважається, що стосунки пари розладналися після того, як стало відомо, що князь Альбер є батьком трьох позашлюбних дітей від різних жінок: від неназваної бразилійки, агента з нерухомості зі США та стюардеси. Всі ці сини та їхні матері отримали солідні виплати й виключені з черги на спадщину престолу.

Альбер і Шарлен мають двох дітей — принца Жака та принцесу Габріеллу.