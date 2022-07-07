Высокий суд Лондона начал рассмотрение иска принца Гарри против МВД Великобритании

Это первое судебное разбирательство члена королевской семьи против правительства Великобритании в истории Соединенного Королевства..

Высокий суд Лондона провел первое заседание по иску герцога Сассекского против Министарства внутренних дел Великобритании, сообщает Hello. Принц Гарри еще в январе подал требование о судебном пересмотре решения МВД не разрешать ему лично оплачивать полицейскую охрану его семьи во время пребывания на родине.

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Младший сын принца Чарльза, который отказался от королевских обязанностей в январе 2020 года, хочет привезти из США свою жену Меган Маркл, сына Арчи и маленькую дочь Лилибет, но утверждает, что он и его семья "не могут вернуться", потому что это слишком опасно.

Адвокаты Гарри просят судью Свифта на слушаниях в Лондоне 7 июля дать разрешение на полный судебный пересмотр решения МВД.

Герцог оспаривает решение Исполнительного комитета по защите королевских и общественных деятелей (Ravec) от февраля 2020 года относительно его безопасности после того, как ему сказали, что ему больше не будет предоставляться "такая же степень" личной защиты во время приездов, какой обеспечивают высокопоставленных членов королевской семьи. Группа находится в ведении МВД, но на заседании речь зашла о том, что члены королевской семьи были вовлечены в решение, касающееся его защиты полицией. Оказалось, что Гарри об этом не знал.

Адвокат герцога Шахид Фатима ранее заявила суду:

"Великобритания всегда будет домом принца Гарри и страной, в которой он хочет, чтобы его жена и дети были в безопасности. Принц Гарри унаследовал угрозу безопасности при рождении, на всю жизнь. Он остается шестым в очереди на престол, отслужил два срока боевой службы в Афганистане, а в последние годы его семья подвергалась хорошо задокументированным неонацистским и экстремистским угрозам. Хотя его роль при дворе изменилась, его профиль как члена королевской семьи остался прежним, как и угроза для него и его семьи".

В свою очередь юристы МВД говорят, что Ravec имел право принять решение, которое он утвердил, а именно, что меры безопасности герцога будут рассматриваться в каждом конкретном случае, и утверждают, что в разрешении на полный судебный пересмотр следует отказать.

Королевский адвокат Джеймс Иди, представляющий ведомство, заявил в письменных аргументах, что любые трения между Гарри и официальными лицами королевского двора "не имеют отношения" к изменению его статуса.

Напомним, последний раз герцоги Сассекские были в Великобритании на торжествах по случаю Платинового юбилея королевы. Однако освещение их приезда было сведено к минимуму, а Букингемский дворец сделал все, чтобы кадры Гарри и Меган рядом с высокопоставленными членами семьи не были сделаны. Например, королева категорически запретила снимать свою встречу с правнучкой Лилибет.