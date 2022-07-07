Високий суд Лондона розпочав розгляд позову принца Гаррі проти МВС Великобританії

Це перший судовий розгляд члена королівської сім'ї проти уряду Великобританії в історії Сполученого Королівства.

Високий суд Лондона провів перше засідання щодо позову герцога Сассекського проти Міністерства внутрішніх справ Великобританії, повідомляє Hello. Принц Гаррі ще в січні подав вимогу про судовий перегляд рішення МВС не дозволяти йому особисто оплачувати поліцейську охорону сім'ї під час перебування на батьківщині.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Молодший син принца Чарльза, який відмовився від королівських обов'язків у січні 2020 року, хоче привезти зі США свою дружину Меган Маркл, сина Арчі та маленьку дочку Лілібет, але стверджує, що він та його родина "не можуть повернутися", бо це надто небезпечно.

Адвокати Гаррі просять суддю Свіфта на слуханнях у Лондоні 7 липня надати дозвіл на повний судовий перегляд рішення МВС.

Герцог оскаржує рішення Виконавчого комітету із захисту королівських і громадських діячів (Ravec) від лютого 2020 року щодо його безпеки після того, як йому сказали, що йому більше не надаватиметься "такий же ступінь" особистого захисту під час приїздів, яким забезпечують високопоставлених членів королівського. сім'ї. Група перебуває у віданні МВС, але на засіданні йшлося про те, що членів королівської родини було залучено до рішення щодо його захисту поліцією. Виявилося, що Гаррі про це не знав.

Адвокатка герцога Шахід Фатіма раніше заявила суду:

"Великобританія завжди буде домом принца Гаррі та країною, в якій він хоче, щоб його дружина та діти були в безпеці. Принц Гаррі успадкував загрозу безпеці при народженні на все життя. Він залишається шостим у черзі на престол, відслужив два терміни бойової служби в Афганістані, а в останні роки його сім'я зазнавала добре задокументованих неонацистських і екстремістських загроз. Хоча його роль при дворі змінилася, його профіль як члена королівської сім'ї залишився незмінним, як і загроза для нього та його сім'їʼ.

Зі свого боку юристи МВС кажуть, що Ravec мав право ухвалити рішення, яке він затвердив, а саме, що заходи безпеки герцога будуть розглядати в кожному конкретному випадку, і стверджують, що в дозволі на повний судовий перегляд слід відмовити.

Королівський адвокат Джеймс Іді, який представляє відомство, заявив у письмових аргументах, що будь-які тертя між Гаррі й офіційними особами королівського двору "не мають стосунку" до зміни його статусу.

Нагадаємо, востаннє герцоги Сассекські були у Великій Британії на святкуванні з нагоди Платинового ювілею королеви. Однак висвітлення їхнього приїзду було зведено до мінімуму, а Букінгемський палац зробив усе, щоб кадри Гаррі та Меган поруч із високопоставленими членами сім'ї не були зроблені. Наприклад, королева категорично заборонила знімати свою зустріч із правнучкою Лілібет.