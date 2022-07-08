Поклонники Шакиры отомстили Жерару Пике за его измены певице: минус 5 млн

Всего за несколько недель аудитория футболиста в Instagram существенно поредела.

Колумбийская певица Шакира, которая недавно выставила из дома бывшего возлюбленного и отца ее двоих сыновей Жерара Пике, как оказалось, может похвастаться недюжинной поддержкой своих поклонников. После разрыва пары от футболиста в Instagram отписались около пяти миллионов человек, сообщают западные СМИ.

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Артистка ушла от Пике в начале июня, и они официально объявили о своем расставании после 12 лет отношений. По слухам, инициатором разрыва стала Шакира, застукавшая Жерара с любовницей в их семейном доме. Измены возлюбленного заставили ее пойти на кардинальный шаг.

Поклонники певицы не простили любвеобильному спортсмену предательства своего кумира и наказали его, как смогли. Вероятно, теперь футболисту предстоит завоевывать новую аудиторию. Сейчас у защитника "Барселоны" 20,4 млн подписчиков, а у его бывшей – аудитория в 75,7 млн.

Ранее СМИ писали, что предполагаемой любовницей Пике могла стать 43-летняя мать его 17-летнего одноклубника, полузащитника "Барселоны" Пабло Гави.

Напомним, Жерар Пике запрещает Шакире забрать сыновей Милана и Сашу в Майами на два месяца, мотивируя это тем, что такая длительная разлука мальчиков с отцом, а также бабушкой и дедушкой, мягко говоря, нежелательна. Более того, он хочет судиться с артисткой за право опеки над сыновьями.

СМИ писали о том, что футболист страдает после расставания с Шакирой, однако это не мешает ему встречаться с другими женщинами. Правда, и певица времени зря не теряет.