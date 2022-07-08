Шанувальники помстилися Жерару Піке за його зради співачці: мінус 5 млн

Усього за кілька тижнів аудиторія футболіста в Instagram суттєво порідшала.

Колумбійська співачка Шакіра, яка нещодавно виставила з будинку колишнього коханого та батька її двох синів Жерара Піке, як виявилося, може похвалитися неабиякою підтримкою своїх шанувальників. Після розриву пари від футболіста в Instagram відписалося близько п'яти мільйонів людей, повідомляють західні ЗМІ.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Артистка пішла від Піке на початку червня, і вони офіційно оголосили про своє розставання після 12 років стосунків. Із чуток, ініціаторкою розриву стала Шакіра, яка застукала Жерара з коханкою в їхньому сімейному будинку. Зради коханого змусили її піти на кардинальний крок.

Шанувальники співачки не пробачили велелюбному спортсмену зради свого кумира та покарали його, як змогли. Ймовірно, тепер футболіст має завойовувати нову аудиторію. Зараз у захисника "Барселони" 20,4 млн підписників, а в його колишньої — аудиторія в 75,7 млн.

Раніше ЗМІ писали, що передбачуваною коханкою Піке могла стати 43-річна мати його 17-річного одноклубника, півзахисника "Барселони" Пабло Гаві.

Нагадаємо, Жерар Піке забороняє Шакірі забрати синів Мілана та Сашу в Маямі на два місяці, мотивуючи це тим, що така тривала розлука хлопчиків із батьком, а також бабусею та дідусем, м'яко кажучи, небажана. Крім того, він хоче позиватися до артистки за право опіки над синами.

ЗМІ писали про те, що футболіст страждає після розлучення з Шакірою, проте це не заважає йому зустрічатися з іншими жінками. Щоправда, і співачка часу не марнує.