Стало известно, как принц Джордж называет принца Уильяма

Практически каждый в королевской семье Великобритании имеет свою особую "кличку" среди самых родных.

Стало известно, как маленький будущий король Великобритании принц Джордж называет своего папу, принца Уильяма. Об этом пишет Marie Claire.

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Недавно Кейт Миддлтон рассказала, что ее старший сын не называет герцога Кембриджского "папой". Он на самом деле предпочитает очень милое слово "поп" (папочка).

Фанатка королевской семьи Фиона Стерджес, которая встречалась с супругой принца Уильяма, рассказала журналистам: "Кейт сказала, что Уильям играл в футбол с детьми вчера вечером, и один из них сказал, я думаю, что это был Джордж, "Ты играешь в футбол завтра, поп?"

[ + – ] Принц Джордж Фото: Instagram/kensingtonroyal

Это не единственное прозвище, которое придумал принц Джордж. Несколько лет назад Кейт Миддлтон рассказала в шоу The Queen at Ninety: "Джорджу всего 2 с половиной, и он называет ее "Ган-Ган".

В королевской семье Великобритании практически каждый имеет свое милое прозвище. К примеру, принц Гарри имеет особое прозвище для Кейт Миддлтон – он, как сообщается, называет ее "Кэт", а свою жену Меган Маркл он называет "Мег". А друзья Меган называют Гарри "Хаз".

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty Images

Также известно, что герцогиня Кейт называет принца Уильяма "крошкой", а он ее "любимая".

Напомним, какую важную роль 8-летний принц Джордж исполнил во время Платинового юбилея королевы Елизаветы в июне 2022.

Также Фокус писал о том, как принц Джордж узнал о своем будущем в роли короля Великобритании.