Стало відомо, як принц Джордж називає принца Вільяма

Практично кожен у королівській родині Великобританії має свою особливу "кличку" серед найрідніших.

Стало відомо, як маленький майбутній король Великобританії принц Джордж називає свого тата, принца Вільяма. Про це пише Marie Claire.

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Нещодавно Кейт Міддлтон розповіла, що її старший син не називає герцога Кембриджського "татом". Він насправді віддає перевагу дуже милому "поп" (татко).

Фанатка королівської родини Фіона Стерджес, яка зустрічалася з дружиною принца Вільяма, розповіла журналістам: "Кейт сказала, що Вільям грав у футбол з дітьми вчора ввечері, і один із них сказав, я думаю, що це був Джордж, "Ти граєш у футбол завтра, поп?"

[ + – ] Принц Джордж Фото: Instagram/kensingtonroyal

Це не єдине прізвисько, яке вигадав принц Джордж. Кілька років тому Кейт Міддлтон розповіла в шоу The Queen at Ninety: "Джорджу всього 2 з половиною, і він називає її "Ган-Ган".

У королівській родині Великобританії практично кожен має своє миле прізвисько. Наприклад, принц Гаррі має дуже миле прізвисько для Кейт Міддлтон – він, як повідомляється, називає її "Кет", а свою дружину Меган Маркл він називає "Мег". А друзі Меган називають Гаррі "Хаз".

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Getty Images

Також відомо, що герцогиня Кейт називає принца Вільяма "крихіткою", а він її "кохана".

Нагадаємо, яку важливу роль 8-річний принц Джордж виконав під час Платинового ювілею королеви Єлизавети у червні 2022.

Також Фокус писав про те, як принц Джордж дізнався про своє майбутнє в ролі короля Великобританії.