Полчаса в арктических условиях: в центре Праги открыли ледяной паб (фото)

Посетители могут находиться в заведении ограниченное время, так как температура в нем не превышает -7 градусов.

В центре Праги, буквально в минуте ходьбы от местной достопримечательности — Карлова моста, открыли Ice Pub, который предлагает прохожим ненадолго спрятаться от жары в арктических условиях, пишет Reuters.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Это особенно актуально в то время, когда на Европу накатываются тепловые волны, прогревая воздух: во вторник в Праге термометры показали +33 градуса по Цельсию.

Температура внутри Ice Pub — около -7 градусов, поэтому посетителям на входе вручают флисовые пальто и варежки, а посещение заведения ограничено до получаса.

Все украшения внутри паба сделаны изо льда, в нем подают коктейли на основе водки в ледяных стаканчиках. Бармен Лукас Сантлер рассказал Reuters, что поначалу в пабе пробовали разливать пиво, однако отказались от этой идеи, потому что кран постоянно замерзал.

Как сообщалось, в европейских странах этим летом один за одним фиксируют температурные рекорды, а накрывшие Европу тепловые волны видны из космоса. Жара приводит к засухам и распространению лесных пожаров в Греции, Италии, Франции, Испании и Португалии, ожидается, что скоро они появятся в Великобритании. 19 июля там впервые в истории температура воздуха превысила 40 градусов.

[ + – ] Зеленым и желтым цветом показаны регионы с самым низким, а фиолетовым - с самым высоким риском возникновения лесных пожаров Фото: space.com

Ранее в Великобритании из-за угрозы экстремальных температур ввели чрезвычайное положение. Министр здравоохранения страны призвал британцев заранее подготовиться к аномальной жаре.