Пів години в арктичних умовах: у центрі Праги відкрили крижаний паб (фото)

Відвідувачі можуть перебувати у закладі обмежений час, оскільки температура у ньому не перевищує -7 градусів.

У центрі Праги, буквально за хвилину ходьби від місцевої визначної пам'ятки — Карлового мосту, відкрили Ice Pub, який пропонує перехожим ненадовго сховатися від спеки в арктичних умовах, пише Reuters.

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Це особливо актуально в той час, коли на Європу накочуються теплові хвилі, прогріваючи повітря: у вівторок у Празі термометри показали +33 градуси за Цельсієм.

Температура всередині Ice Pub — приблизно -7 градусів, тому відвідувачам на вході вручають флісові пальта та рукавиці, а відвідування закладу обмежене до пів години.

Усі прикраси всередині пабу виготовлені з льоду, в ньому подають коктейлі на основі горілки в крижаних стаканчиках. Бармен Лукас Сантлер розповів Reuters, що спочатку в пабі намагалися розливати пиво, проте відмовилися від цієї ідеї, тому що кран постійно замерзав.

Як повідомлялося, в європейських країнах цього літа один за одним фіксують температурні рекорди, а теплові хвилі, що накрили Європу, видно з космосу. Спека призводить до посух і поширення лісових пожеж у Греції, Італії, Франції, Іспанії та Португалії, очікується, що скоро вони з'являться у Великій Британії. 19 липня там уперше в історії температура повітря перевищила 40 градусів.

[ + – ] Зеленим і жовтим кольором показані регіони з найнижчим, а фіолетовим – з найвищим ризиком виникнення лісових пожеж Фото: space.com

Раніше у Великій Британії через загрозу екстремальних температур ввели надзвичайний стан. Міністр охорони здоров'я країни закликав британців заздалегідь підготуватися до аномальної спеки.