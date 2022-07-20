С гранатой и собачьим тортом. Псу Патрону исполнилось 3 года

Знаменитый украинский пес-сапер празднует день рождения.

Знаменитый пес Патрон празднует свой день рождения. Четырехлапому саперу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины сегодня исполнилось три года. По этому знаменательному случаю пес получил в подарок большой собачий торт. Фотографию счастливого именинника с красивой красной бабочкой опубликовали на странице Патрона в Instagram.

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"Мне три года. И я самый счастливый пес во Вселенной. У меня есть любящая семья, у меня есть много игрушек, я помогаю спасти жизнь людей, и у меня каждый день есть что есть", – написали на странице Патрона.

Фото: Instagram patron_dsns

Его хозяин, который ведет страницу собаки в соцсетях, предложил подписчикам в честь дня рождения Патрона перечислить деньги на корм для бездомных животных.

"Я знаю, что вы сейчас думаете: "Что бы такого тому Патрону подарить". Во-первых, свою улыбку. Вот прямо сейчас улыбнитесь. Спасибо. Во-вторых, хочу попросить помочь мне собрать средства на большую миску корма для собачек и котиков, у которых пока нет своего дома: хотел бы их угостить в честь своего дня рождения. Это совсем необязательно, только если у вас есть возможность. Я знаю, что сейчас каждая копейка не лишняя, поэтому все пойму", – говорится в обращении.

Напомним, черниговский пес Патрон стал знаменитым с начала полномасштабного вторжения России в Украину, а его образ стал символом несокрушимости украинского народа. Собака помогает своему хозяину-саперу разминировать украинские земли. За это время Патрона несколько раз изображали на муралах, награждали премиями — в том числе премией Каннского кинофестиваля под названием Palm Dog Award ("Пальмовый пес") за вклад в укрепление связи между людьми и собаками.

Ранее Фокус рассказывал, что Патрон стал лицом мобильного приложения от МВД, которое позволяет быстро сообщать саперам о взрывчатке и показывает потенциально опасные зоны. На нескольких страницах приложения "Разминирование Украины" размещены рисунки Патрона.

Также Фокус писал о том, что Патрон стал героем мультфильма, однако команда украинского пса-сапера раскритиковала проект, отметив, что танцующий рядом с минами пес — именно таким Патрона изобразили в мультфильме — нивелирует серьезную работу собаки.