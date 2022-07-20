Із гранатою та собачим тортом. Псу Патрону виповнилося 3 роки

Знаменитому українському псу-саперу виповнилося три роки.

Знаменитий пес Патрон святкує свій день народження. Чотирьохлапому саперу Державної служби з надзвичайних ситуацій України сьогодні виповнилося три роки. З цієї знаменної нагоди пес отримав у подарунок великий собачий торт. Фотографію щасливого іменинника з красивим червоним метеликом опублікували на сторінці Патрона в Instagram.

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"Мені три роки. І я найщасливіший пес у Всесвіті. У мене є сім'я, яка любить, у мене є багато іграшок, я допомагаю рятувати життя людей, і в мене щодня є що їсти", — написали на сторінці Патрона.

Фото: Instagram patron_dsns

Його господар, який веде сторінку собаки в соцмережах, запропонував підписникам на честь дня народження Патрона перерахувати гроші на корм для безпритульних тварин.

"Я знаю, що ви зараз думаєте: "Що б такого тому Патрону подарувати". По-перше, свою усмішку. Ось прямо зараз усміхніться. Дякую. По-друге, хочу попросити допомогти мені зібрати кошти на велику миску корму для собачок і котиків, у яких поки що немає свого дому: хотів би їх почастувати на честь свого дня народження. Це зовсім необов'язково, тільки якщо у вас є можливість. Я знаю, що зараз кожна копійка не зайва, тому все зрозумію", — йдеться у зверненні.

Нагадаємо, чернігівський пес Патрон став відомим із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а його образ став символом незламності українського народу. Собака допомагає своєму господареві-саперу розмінувати українські землі. За цей час Патрона кілька разів зображували на муралах, нагороджували преміями — у тому числі премією кінофестивалю Канн під назвою Palm Dog Award ("Пальмовий пес") за внесок у зміцнення зв'язку між людьми та собаками.

Раніше Фокус розповідав, що Патрон став обличчям мобільного додатку від МВС, який дозволяє швидко повідомляти саперам про вибухівку та показує потенційно небезпечні зони. На кількох сторінках програми "Розмінування України" розміщено малюнки Патрона.

Також Фокус писав про те, що Патрон став героєм мультфільму, проте команда українського пса-сапера розкритикувала проєкт, зазначивши, що пес, який танцював поруч із мінами — саме таким Патрона зобразили в мультфільмі — нівелює серйозну роботу собаки.