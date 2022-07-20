Королева Елизавета вошла в топ влиятельных женщин 2022

Начался 71-й год правления британского монарха.

Королева Елизавета Вторая стала одной из самых влиятельных женщин Великобритании 2022. Об этом пишет Marie Claire.

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96-летняя монарх, по версии издания Vogue, вошла в топ-25 самых влиятельных женщин королевства в 2022 году.

И хотя королева Елизавета отпраздновала в июне 2022 свой Платиновый юбилей на престоле, ее популярность остается стабильной.

Несмотря на споры, переполнявшие ее правление, она была самой главной фигурой на протяжении всей жизни большинства своих подданных, и они часто смотрят на нее во времена хаоса как на символ стабильности и надежды.

[ + – ] Королева Елизавета Вторая Фото: Getty Images

"В июне нация — и мир — собрались вместе, чтобы отметить Платиновый юбилей Ее Величества Королевы, который ознаменовал беспрецедентное 70-летие на троне — подвиг, который не удавался ни одному британскому монарху", — пишет Vogue.

[ + – ] Королева Елизавета Фото: Фото: Gettyimages

Королева Елизавета была удостоена этой чести вместе с множеством других известных женщин страны, в частности певицей и дизайнером Викторией Бекхэм и актрисой Эммой Томпсон.

Напомним, 96-летняя королева Елизавета неожиданно вышла в свет вместе со своей дочерью.

Также Фокус писал о том, что старший сын монарха, принц Чарльз, готовится занять место королевы Елизаветы и возглавить британский престол.