Королева Єлизавета увійшла в топ впливових жінок 2022

Почався 71-ий рік правління британського монарха.

Королева Єлизавета Друга стала однією з найвпливовіших жінок Великобританії 2022. Про це пише Marie Claire.

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96-річна монархиня, за версією видання Vogue, увійшла в топ-25 найвпливовіших жінок королівства у 2022 році.

І хоча королева Єлизавета відсвяткувала в червні 2022 свій Платиновий ювілей на престолі, її популярність залишається стабільною.

Незважаючи на суперечки, які переповнювали її правління, вона була найголовнішою фігурою протягом усього життя більшості своїх підданих, і вони часто дивляться на неї в часи хаосу як на символ стабільності й надії.

[ + – ] Королева Єлизавета Друга Фото: Getty Images

"У червні нація — і світ — зібралися разом, щоб відзначити Платиновий ювілей Її Величності Королеви, який ознаменував безпрецедентне 70-річчя на троні — подвиг, який не вдавався жодному іншому британському монарху", — пише Vogue.

[ + – ] Королева Єлизавета Фото: Фото: Gettyimages

Королева Єлизавета була удостоєна цієї честі разом із безліччю інших відомих жінок країни, зокрема співачкою та дизайнеркою Вікторія Бекхем і акторкою Еммою Томпсон.

Нагадаємо, 96-річна королева Єлизавета несподівано вийшла у світ разом зі своєю донькою.

Також Фокус писав про те, що старший син монархині принц Чарльз готується посісти місце королеви Єлизавети й очолити британський престол.