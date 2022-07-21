Приятный сюрприз: Зеленская прокомментировала желтые туфли Джилл Байден

Жена Владимира Зеленского утверждает, что супруга Джо Байдена хотела просто сделать ей приятно, выбрав туфли под один из цветов украинского флага.

Первая леди Украины Елена Зеленская прокомментировала выбор цвета обуви женой Джо Байдена, в которой первая леди США пришла с ней на встречу. Об этом Зеленская рассказала во время украинского национального телемарафона 21 июля.

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Напомним, что на встрече 19 июля Елена Зеленская с Джилл Байден появились в туфлях цветов украинского флага.Это сразу привлекло внимание прессы.

"Она (первая леди США, — ред.) знала, что, если наденет что-то цвета нашего флага, мне будет приятно, а я, как представительница Украины, хотела надеть украинские цвета", — сказала жена президента Украины.

Зеленская подчеркнула, что не договаривалась заранее с женой американского президента о костюме. Ведь такие тонкости не предусмотренны международным протоколом.

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На одной волне. О чем говорит желто-голубая обувь Елены Зеленской и Джилл Байден

"Мы с ней были также приятно удивлены. Это для нас обеих был приятный сюрприз", — сказала первая леди Украины.

По ее словам, желтые туфли Джилл Байден — доказательство того, что дружба существует и что американцы действительно поддерживают украинцев.

Ранее мы писали о том, что Елена Зеленская встретилась с Энтони Блинкеном в платье украинского бренда.

Первый день встреч в Штатах жена Владимира Зеленского провела в элегантном платье цвета хаки украинского бренда Litkovska, дополнив образ аксессуарами отечественного производителя из коллекции Guzema Jewelry Х Gunia Project.

А на встречу с Джилл Байден первая леди Украины выбрала костюм кремово-желтого цвета, состоявший из жакета и юбки длины миди. Наряд Зеленской дополняли голубые замшевые туфли на шпильках. Волосы первая леди Украины уложила волной.