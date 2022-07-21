Приємний сюрприз: Зеленська прокоментувала жовті туфлі Джилл Байден

Дружина Володимира Зеленського стверджує, що дружина Джо Байдена хотіла просто зробити їй приємно, вибравши туфлі під один із кольорів українського прапора.

Перша леді України Олена Зеленська прокоментувала вибір кольору взуття дружиною Джо Байдена, в якій перша леді США прийшла з нею на зустріч. Про це Зеленська розповіла під час українського національного телемарафону 21 липня.

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Нагадаємо, що на зустрічі 19 липня Олена Зеленська з Джилл Байден з'явилися в туфлях кольорів українського прапора. Це одразу привернуло увагу преси.

"Вона (перша леді США, — ред.) знала, що, якщо одягне щось колір нашого прапора, мені буде приємно, а я, як представниця України, хотіла одягнути українські кольори", — сказала дружина президента України.

Зеленська наголосила, що не домовлялася заздалегідь із дружиною американського президента про костюм. Адже такі тонкощі не передбачені міжнародним протоколом.

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На одній хвилі. Про що говорить жовто-блакитне взуття Олени Зеленської і Джилл Байден

"Ми з нею були також приємно вражені. Це для нас обох був приємний сюрприз", — сказала перша леді України.

За її словами, жовті туфлі Джилл Байден — доказ того, що існує дружба і що американці справді підтримують українців.

Раніше ми писали про те, що Олена Зеленська зустрілася з Ентоні Блінкеном у сукні українського бренду.

Перший день зустрічей у Штатах дружина Володимира Зеленського провела в елегантній сукні хакі українського бренду Litkovska, доповнивши образ аксесуарами вітчизняного виробника з колекції Guzema Jewelry Х Gunia Project.

А на зустріч із Джилл Байден перша леді України обрала костюм кремово-жовтого кольору, що складався з жакета та спідниці довжини міді. Одяг Зеленської доповнювали блакитні замшеві туфлі на шпильках. Волосся перша леді України уклала хвилями.