Кейт Миддлтон просили не рожать больше детей после второй беременности
Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей.
Кейт Миддлтон после рождения второго ребенка предупредили, чтобы они с принцем Уильямом больше не заводили детей. Об этом пишет Marie Claire.
Однако именно тогда жена будущего короля Великобритании уже была беременна принцем Луи, третьим ребенком герцогских супругов.
Во время тура Польшей и Германией летом 2017 Кейт Миддлтон, как сообщается, подарили детскую игрушку во время пребывания в Варшаве. Поскольку принцу Джорджу и принцессе Шарлотте в то время было четыре и два года, герцогиня сказала мужу: "Нам просто нужно больше детей!"
Вскоре после этого детская организация "Having Kids", пропагандирующая "устойчивую модель планирования семьи, ориентированную на детей", призвала герцогских супругов пересмотреть возможность расширения семьи.
В открытом письме президент организации Энн Грин Картер Диллард написала, что "пример британской королевской семьи является чрезвычайно влиятельным", продолжив: "Ваша дискуссия о том, чтобы иметь большую семью, поднимает важные вопросы постоянства и справедливости.
"Многодетные семьи не устойчивы", — отметила женщина.
Директор добавила, что в то время как Джордж и Шарлотта "живут прекрасно… этого нельзя сказать о каждом будущем ребенке".
Через два месяца, в сентябре 2017 пара сообщила, что ждет третьего ребенка, а принц Луи родился в апреле 2018 года.
Кейт Миддлтон и принц Уильям сейчас воспитывают троих детей. Однако ходят слухи, будто супруги планируют четвертого ребенка.
Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям переживают самый романтичный период своей супружеской жизни.
Также Фокус писал о 9-м дне рождения принца Джорджа. В честь праздника старшего сына Кейт Миддлтон показала новые портреты именинника.