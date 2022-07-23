Кейт Миддлтон просили не рожать больше детей после второй беременности

Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей.

Кейт Миддлтон после рождения второго ребенка предупредили, чтобы они с принцем Уильямом больше не заводили детей. Об этом пишет Marie Claire.

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Однако именно тогда жена будущего короля Великобритании уже была беременна принцем Луи, третьим ребенком герцогских супругов.

Во время тура Польшей и Германией летом 2017 Кейт Миддлтон, как сообщается, подарили детскую игрушку во время пребывания в Варшаве. Поскольку принцу Джорджу и принцессе Шарлотте в то время было четыре и два года, герцогиня сказала мужу: "Нам просто нужно больше детей!"

Вскоре после этого детская организация "Having Kids", пропагандирующая "устойчивую модель планирования семьи, ориентированную на детей", призвала герцогских супругов пересмотреть возможность расширения семьи.

В открытом письме президент организации Энн Грин Картер Диллард написала, что "пример британской королевской семьи является чрезвычайно влиятельным", продолжив: "Ваша дискуссия о том, чтобы иметь большую семью, поднимает важные вопросы постоянства и справедливости.

"Многодетные семьи не устойчивы", — отметила женщина.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Джордж Фото: Getty Images

Директор добавила, что в то время как Джордж и Шарлотта "живут прекрасно… этого нельзя сказать о каждом будущем ребенке".

Через два месяца, в сентябре 2017 пара сообщила, что ждет третьего ребенка, а принц Луи родился в апреле 2018 года.

[ + – ] Принц Луи Фото: Twitter KensingtonRoyal

Кейт Миддлтон и принц Уильям сейчас воспитывают троих детей. Однако ходят слухи, будто супруги планируют четвертого ребенка.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям переживают самый романтичный период своей супружеской жизни.

Также Фокус писал о 9-м дне рождения принца Джорджа. В честь праздника старшего сына Кейт Миддлтон показала новые портреты именинника.