Кейт Міддлтон просили не народжувати більше дітей після другої вагітності

Наразі Кейт Міддлтон та принц Вільям виховують трьох дітей.

Стало відомо про те, що Кейт Міддлтон після народження другої дитини попередили, аби вони з принцом Вільямом більше не заводили дітей. Про це пише Marie Claire.

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Проте саме тоді дружина майбутнього короля Великобританії вже була вагітна принцом Луї, третьою дитиною герцогського подружжя.

Під час туру Польщею та Німеччиною влітку 2017 Кейт Міддлтон, як повідомляється, подарували дитячу іграшку під час перебування у Варшаві. Оскільки принцу Джорджу та принцесі Шарлотті на той час було чотири та два роки, герцогиня сказала чоловікові: "Нам просто потрібно мати більше дітей!"

Незабаром після цього дитяча організація "Having Kids", яка пропагує "стійку модель планування сім’ї, орієнтовану на дітей", закликала герцогське подружжя переглянути можливість розширення сім’ї.

У відкритому листі президентка організації Енн Грін Картер Діллард написала, що "приклад британської королівської родини є надзвичайно впливовим", продовживши: "Ваша дискусія про те, щоб мати більшу сім’ю, порушує важливі питання сталості та справедливості.

"Багатодітні сім’ї не є стійкими", — зазначила жінка.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Джордж Фото: Getty Images

Директорка додала, що в той час, як Джордж та Шарлотта "живуть чудово… цього не можна сказати про кожну майбутню дитину".

Через два місяці, у вересні 2017 пара повідомила, що чекає на третю дитину, а принц Луї народився у квітні 2018.

[ + – ] Принц Луї Фото: Twitter KensingtonRoyal

То ж Кейт Міддлтон та принц Вільям наразі виховують трьох дітей. Проте ходять чутки, начебто подружжя планує четверту дитину.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям переживають найбільш романтичний період свого подружнього життя.

Також Фокус писав про 9-й день народження принца Джорджа. В честь свята старшого сина Кейт Міддлтон показала нові портрети іменинника.