Бобры получат в Англии правовую защиту

400 лет назад в стране практически полностью истребили этих животных.

Бобры получат юридическую защиту в Англии, а это означает, что их убийство или причинение им вреда будет незаконным, поскольку они официально будут находиться под охраной государства. Об этом пишет Тhe Guardian.

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Как известно, этих животных называют "инженерами природы", так как они создают важную среду обитания для многих растений и животных, когда строят плотины. Также бобры предотвращают наводнения и проблемы, связанные с засухой. В том числе лесные пожары, удерживая воду на земле.

400 лет назад в Англии практически полностью уничтожили бобров. За их популяцию много лет борются ученые. Считается, что в дикой природе Англии живут несколько сотен бобров. Некоторые эксперты предполагают, что эта цифра составляет до 800 животных.

По информации издания, новое законодательство вступит в силу с 1 октября. Правонарушением будет считаться преднамеренный отлов, убийство, беспокойство или причинение вреда бобрам, а также уничтожение или повреждения мест их размножения или отдыха без наличия лицензии.

По словам специалистов по дикой природе, Англия очень медленно осознала критическую роль, которую бобры играют в создании сложных ландшафтов водно-болотных угодий. Задача людей — гарантировать животным достижения этой цели.

"Нам необходимо увидеть массовое возвращение диких бобров для создания жизненно важных мест обитания водно-болотных угодий и восстановления рек, многие из которых были повреждены многовековыми дноуглубительными работами и отрезаны от пойм. Поскольку Англия борется с чрезвычайной ситуацией, связанной с природой и климатом, нам нужно вернуть наших бобров" — сказа Крейг Беннетт, исполнительный директор Wildlife Trusts.

Фокус ранее писал о том, что 19-летняя студентка София из Великобритании жалуется на чайку-сталкера. Птица ежедневно прилетает к окну ванной комнаты в студенческой квартире в одно и то же время и настойчиво наблюдает за девушкой.

Также Фокус рассказывал о том, что в Киевском зоопарке родилось двое детенышей бизонов. Малышей назвали Варта и Викинг.