Бобри отримають в Англії правовий захист
400 років тому у країні практично повністю винищили цих тварин.
Бобри отримають юридичний захист в Англії, а це означає, що їхнє вбивство чи заподіяння їм шкоди буде незаконним, оскільки вони офіційно будуть під охороною держави. Про це пише Тhe Guardian.
Як відомо, цих тварин називають "інженерами природи", оскільки вони створюють важливе місце існування для багатьох рослин і тварин, коли будують греблі. Також бобри запобігають повеням і проблемам, пов'язаним із посухою. Зокрема лісовим пожежам, утримуючи воду на землі.
400 років тому в Англії майже повністю знищили бобрів. За їхню популяцію багато років борються вчені. Вважається, що в дикій природі Англії живуть кілька сотень бобрів. Деякі експерти припускають, що ця цифра становить близько 800 тварин.
За інформацією видання, нове законодавство набуде чинності з 1 жовтня. Правопорушенням вважатиметься навмисний вилов, вбивство, занепокоєння чи заподіяння шкоди бобрам, а також знищення чи пошкодження місць їх розмноження, чи відпочинку без наявності ліцензії.
За словами фахівців із дикої природи, Англія дуже повільно усвідомила критичну роль, яку бобри відіграють у створенні складних ландшафтів водно-болотних угідь. Завдання людей гарантувати тваринам досягнення цієї мети.
"Нам необхідно побачити масове повернення диких бобрів для створення життєво важливих місць проживання водно-болотних угідь та відновлення річок, багато з яких було пошкоджено багатовіковими днопоглиблювальними роботами та відрізано від заплав. Оскільки Англія бореться з надзвичайною ситуацією, пов'язаною з природою та кліматом, нам потрібно повернути наших бобрів" — розповіді Крейг Беннетт, виконавчий директор Wildlife Trusts.
Фокус раніше писав про те, що 19-річна студентка Софія із Великобританії скаржиться на чайку-сталкера. Птах щодня прилітає до вікна ванної кімнати в студентській квартирі одночасно і наполегливо спостерігає за дівчиною.
Також Фокус розповідав про те, що в Київському зоопарку народилося двоє дитинчат бізонів. Малюків назвали Варта та Вікінг.