Бобри отримають в Англії правовий захист

400 років тому у країні практично повністю винищили цих тварин.

Бобри отримають юридичний захист в Англії, а це означає, що їхнє вбивство чи заподіяння їм шкоди буде незаконним, оскільки вони офіційно будуть під охороною держави. Про це пише Тhe Guardian.

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Як відомо, цих тварин називають "інженерами природи", оскільки вони створюють важливе місце існування для багатьох рослин і тварин, коли будують греблі. Також бобри запобігають повеням і проблемам, пов'язаним із посухою. Зокрема лісовим пожежам, утримуючи воду на землі.

400 років тому в Англії майже повністю знищили бобрів. За їхню популяцію багато років борються вчені. Вважається, що в дикій природі Англії живуть кілька сотень бобрів. Деякі експерти припускають, що ця цифра становить близько 800 тварин.

За інформацією видання, нове законодавство набуде чинності з 1 жовтня. Правопорушенням вважатиметься навмисний вилов, вбивство, занепокоєння чи заподіяння шкоди бобрам, а також знищення чи пошкодження місць їх розмноження, чи відпочинку без наявності ліцензії.

За словами фахівців із дикої природи, Англія дуже повільно усвідомила критичну роль, яку бобри відіграють у створенні складних ландшафтів водно-болотних угідь. Завдання людей гарантувати тваринам досягнення цієї мети.

"Нам необхідно побачити масове повернення диких бобрів для створення життєво важливих місць проживання водно-болотних угідь та відновлення річок, багато з яких було пошкоджено багатовіковими днопоглиблювальними роботами та відрізано від заплав. Оскільки Англія бореться з надзвичайною ситуацією, пов'язаною з природою та кліматом, нам потрібно повернути наших бобрів" — розповіді Крейг Беннетт, виконавчий директор Wildlife Trusts.

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