Летний неон: актуальный маникюр недели от знаменитого Тома Бачика

Яркие цвета добавят образу легкости и улучшат настроение.

Лето в самом разгаре, а это значит, что время модных экспериментов еще не прошло, и можно создавать самые невероятные и яркие образы, и маникюр – не исключение. Знаменитый американский мастер ногтевой эстетики Том Бачик, которому доверяют свои ногти такие звезды как Дженнифер Лопес, Селена Гомес, Ариана Гранде, Хайди Клум и многие другие, представил вариант покрытия, которое обязательно необходимо попробовать, чтобы сделать яркие летние краски еще более насыщенными.

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На фото, опубликованном мастером в социальной сети Instagram, – маникюр в неоновых тонах – розовом и ярком. Как видно на снимке, такое покрытие идеально подходит на короткие и средние ногти, а также смотрится на ногтях любой формы. Поскольку он довольно прост в исполнении, модно попробовать сделать его самостоятельно.

Маникюр, предложенный Бачиком, иделаьно впишется в образы с шортами, топами, короткими или длинными летними платьями. Для более деловых и официальных образов все же следует выбрать что-то более однотонное.

Поскольку на подходе август, рекомендуем присмотреться к трендам маникюра этого месяца. Например, эксперты советуют обратить внимание на все оттенки красного цвета, а также попробовать мерцающее покрытие.

Ранее мы писали о том, что Хайли Бибер представила цвет маникюра, который буквально свел с ума ее поклонников.