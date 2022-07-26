Літній неон: актуальний манікюр тижня від знаменитого Тома Бачіка

Яскраві кольори додадуть образу легкості й покращать настрій.

Літо в самому розпалі, а це означає, що час модних експериментів ще не пройшов, і можна створювати найнеймовірніші та найяскравіші образи, і манікюр — не виняток. Знаменитий американський майстер нігтьової естетики Том Бачик, якому довіряють свої нігті такі зірки як Дженніфер Лопес, Селена Гомес, Аріана Гранде, Гайді Клум і багато інших, представив варіант покриття, яке обов'язково необхідно спробувати, щоб зробити яскраві літні кольори ще насиченішими.

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На фото, опублікованому майстром у соціальній мережі Instagram, — манікюр у неонових тонах, рожевому та жовтому. Як видно на знімку, таке покриття ідеально пасує для коротких і середніх нігтів, а також на нігтях будь-якої форми. Оскільки він досить простий у виконанні, можна спробувати зробити його самостійно.

Манікюр, запропонований Бачиком, ідеально впишеться в образи з шортами, топами, короткими або довгими літніми сукнями. Для більш ділових і офіційних образів все ж таки слід вибрати щось однотонніше.

Оскільки на підході серпень, рекомендуємо придивитися до трендів манікюру цього місяця. Наприклад, експерти радять звернути увагу на всі відтінки червоного кольору, а також спробувати мерехтливе покриття.

Раніше ми писали про те, що Гейлі Бібер представила колір манікюру, який буквально звів із розуму її шанувальників.