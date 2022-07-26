Бритни Спирс возвращается на сцену и споет дуэтом с Элтоном Джоном

Знаменитость мечтает записать новый альбом для своих поклонников.

40-летняя Бритни Спирс возвращается на сцену. Знаменитость планирует триумфальный камбек и уже ходят слухи, что она вплотную сотрудничает с Элтоном Джоном — вместе они записывают новую версию его сингла 1972 года "Tiny Dancer". Об этом сообщает People.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По информации издания, песню продюсирует Эндрю Уотт. Сингл выйдет в следующем месяце.

Слухи о том, что Бритни Спирс сотрудничает с Элтоном Джоном появилась после того, как знаменитость вместе со своим супругом Сэмом Аскаги провела выходные в компании актера Тэрона Эджертона, сыгравшем 75-летнего Джона в музыкальном байопике "Рокетмен".

По информации издания People, Спирс много говорит о своей карьере после того, как в ноябре прошлого года освободилась из-под опеки своего отца Джейми, который распоряжался ее жизнью и состоянием последние 13 лет. Источник издания, хорошо знающий знаменитость, отметил, что она "любит создавать музыку и хочет подарить своим поклонникам новый альбом".

Недавно Бритни Спирс перепела свой прорывной сингл 1998 года "…Baby One More Time" в видео в Instagram. Знаменитость призналась, что многие годы хотела перезаписать трек, но это было невозможно, пока она находилась взаперти под опекой своего отца.

"Я очень давно не делилась своим голосом… может быть, слишком долго", — подписало видео знаменитость.

Напомним, в прошлом году Бритни Спирс освободилась от 13-летней опеки своего отца, который полностью контролировал ее жизнь с 2008 года. После этого знаменитость, наконец, почувствовала полную свободу. Она вышла замуж за своего любимого человека — 28-летнюю модель Сэма Асгари, и планировала родить еще одного малыша. Однако позже оказалось, что знаменитость потеряла ребенка.

Как известно, у Бритни Спирс есть двое детей от предыдущего брака — 16-летний Шон Престон и 15-летний Джейден Джеймс. Сыновей воспитывает их отец, 44-летний танцор Кевин Федерлайн, а Бритни платит алименты в сумме $20 тысяч ежемесячно.

Также Фокус рассказывал, почему Бритни Спирс часто удивляет подписчиков обнаженными фотографиями в соцсетях.