Брітні Спірс повертається на сцену та заспіває дуетом із Елтоном Джоном

Знаменитість мріє записати новий альбом для своїх шанувальників.

40-річна Брітні Спірс повертається на сцену. Знаменитість планує тріумфальний камбек, і вже ходять чутки, що вона співпрацює з Елтоном Джоном — разом вони записують нову версію його синглу 1972 року Tiny Dancer. Про це повідомляє People.

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За інформацією видання, пісню продюсує Ендрю Вотт. Сингл вийде наступного місяця.

Чутки про те, що Брітні Спірс співпрацює з Елтоном Джоном, з'явилася після того, як знаменитість разом зі своїм чоловіком Семом Аскагі провела вихідні в компанії актора Терона Еджертона, який зіграв 75-річного Джона в музичному байопіку "Рокетмен".

За інформацією видання People, Спірс багато говорить про свою кар'єру після того, як у листопаді минулого року звільнилася з-під опіки батька Джеймі, який розпоряджався її життям і статками останні 13 років. Джерело видання, яке добре знає знаменитість, відзначило, що вона "любить створювати музику та хоче подарувати своїм шанувальникам новий альбом".

Нещодавно Брітні Спірс переспівала свій проривний сингл 1998 року Baby One More Time у відео в Instagram. Знаменитість зізналася, що багато років хотіла перезаписати трек, але це було неможливо, поки вона перебувала під опікою свого батька.

"Я дуже давно не ділилася своїм голосом… можливо, надто довго", — підписала відео знаменитість.

Нагадаємо, минулого року Брітні Спірс звільнилася від 13-річної опіки свого батька, який повністю контролював її життя з 2008 року. Після цього знаменитість нарешті відчула повну свободу. Вона вийшла заміж за свою кохану людину — 28-річного модель Сема Асгарі, та планувала народити ще одного малюка. Однак пізніше виявилося, що знаменитість втратила дитину.

Як відомо, Брітні Спірс має двох дітей від попереднього шлюбу — 16-річного Шона Престона та 15-річного Джейдена Джеймса. Синів виховує їхній батько, 44-річний танцюрист Кевін Федерлайн, а Брітні платить аліменти в сумі $20 тисяч щомісяця.

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