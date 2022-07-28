Принц Уильям давал шанс Кейт Миддлтон покинуть королевскую семью

Герцог пытался уберечь свою возлюбленную от минусов "жизни на первых полосах"

Накануне стало известно о том, что принц Уильям в свое время давал шанс Кейт Миддлтон покинуть королевскую семью и жить спокойной жизнью. Об этом пишет Marie Claire.

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Будущий король Великобритании долгое время ждал, чтобы сделать предложение своей возлюбленной именно потому, что пытался уберечь Кэтрин от дворцовых сплетен, скандалов и публичности.

Герцог Кембриджский рассказал о ситуации во время интервью пары в 2010 году, объяснив, как он хотел дать своей будущей невесте возможность отказаться от королевской жизни.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

По словам принца Уильяма, он хотел открыть глаза Кейт и семье Миддлтон на то, во что они "попали".

"Поэтому я так долго ждал, я хотел дать ей возможность увидеть и отказаться, если ей это понадобится, пока все не станет слишком тяжелым", — признавался сын принцессы Дианы и принца Чарльза.

Далее, вспоминая свою мать и трудности, с которыми она столкнулась, присоединившись к королевской семье, герцог отметил: "Я стараюсь учиться на уроках, сделанных в прошлом. И я просто хотел дать ей наилучший шанс поселиться и посмотреть, что произойдет с другой стороны" .

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Комментируя решение принца Уильяма, Кейт Миддлтон тогда отметила: "Конечно, я очень рада, что у меня было время вырасти и лучше понять себя. Поэтому, надеюсь, я сделаю хорошую работу".

В 2011 году будущий король Великобритании и его возлюбленная заключили брак. За роскошной церемонией их свадьбы следили миллионы фанатов королевской семьи по всему миру. Уильям и Кейт воспитывают троих детей, а также переживают сейчас самый романтический период в своей жизни.

Напомним, после второй беременности Кейт Миддлтон попросили больше не рожать детей.