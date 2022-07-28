Принц Вільям давав шанс Кейт Міддлтон покинути королівську родину

Герцог намагався вберегти свою кохану від мінусів публічного життя.

Напередодні стало відомо про те, що принц Вільям свого часу давав шанс своїй дружині Кейт Міддлтон покинути королівську родину та жити спокійним життям. Про це пише Marie Claire.

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Як відомо, майбутній король Великобританії довгий час чекав, аби зробити пропозицію своїй коханій саме через те, що намагався вберегти Кетрін від палацових пліток, скандалів та публічності.

Герцог Кембриджський розповів про ситуацію під час інтерв'ю пари у 2010 році, пояснивши, як він хотів дати своїй майбутній нареченій можливість відмовитися від королівського життя.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

За словами принца Вільяма, він хотів відкрити очі Кейт і сім’ї Міддлтон на те, у що вони "втрапили".

"Тому я так довго чекав, я хотів дати їй можливість побачити і відмовитися, якщо їй це знадобиться, поки все не стане занадто важким", — зізнавався син принцеси Діани та принца Чарльза.

Далі, згадуючи свою матір і труднощі, з якими вона зіткнулася, приєднавшись до королівської родини, герцог зазначив: "Я намагаюся вчитися на уроках, зроблених у минулому. І я просто хотів дати їй найкращий шанс оселитися і подивитися, що станеться з іншого боку".

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

Коментуючи рішення принца Вільяма, Кейт Міддлтон тоді зазначила: "Звичайно, я дуже рада, що в мене був час вирости та краще зрозуміти себе. Тому, сподіваюся, я зроблю хорошу роботу".

У 2011 майбутній король Великобританії та його кохана уклали шлюб. За розкішною церемонією їхнього одруження слідкували мільйони фанатів королівської родини по всьому світу. Наразі Вільям та Кейт виховують трьох дітей, а також переживають найбільш романтичний період у своєму житті.

Нагадаємо, після другої вагітності Кейт Міддлтон попросили більше не народжувати дітей.