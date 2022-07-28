Серебряный минимализм. Креативный директор Valentino объяснил суть новой коллекции бренда (фото)

Новая коллекция The Beginning представляет серебряные монохромные образы.

Креативный директор итальянского дома моды Valentino Пьерпаоло Пиччоли рассказал, в чем суть новой коллекции бренда.

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Дизайнер отметил, что коллекция The Beginning стала воплощением переосмысления понятия максимализма. Пиччоли так описал серебряные монохромные образы:

"Серебряный минимализм. Вышивка, блестки, сапоги, кожа. Весь образ построен на идее, что максимализм становится минимальным, когда вместо того, чтобы украшать, вы усложняете", — отметил итальянский креативный директор.

[ + – ] Новая коллекция Valentino

В частности, Пиччоли признался, что считает интересной работу над визуальной составляющей и глубиной, которую дает этот образ, когда его представляет модель, будучи в рамках этого образа с покрытым блестками лицом.

Напомним, для церемонии бракосочетания старшего сына супругов Бекхэмов Бруклина и американской актрисы Николы Пельтц выбрали свадебное платье именно от итальянского бренда Valentino.

Также Фокус писал о новом креативном директоре другого известного итальянского бренда. Разработкой дизайна моделей для United Colors of Benetton теперь займется Андреа Инконтри.