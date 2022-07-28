Срібний мінімалізм. Креативний директор Valentino пояснив суть нової колекції бренду (фото)

Нова колекція The Beginning представляє срібні монохромні образи.

Креативний директор італійського дому моди Valentino П'єрпаоло Піччолі розповів, у чому суть нової колекції бренду.

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Дизайнер зазначив, що колекція The Beginning стала втіленням переосмислення поняття максималізму. Піччолі так описав срібні монохромні образи:

"Срібний мінімалізм. Вишивка, блискітки, чоботи, шкіра. Весь образ побудований на ідеї, що максималізм стає мінімальним, коли замість того, щоб прикрашати, ви ускладнюєте", — зазначив італійський креативний директор.

[ + – ] Нова колекція Valentino

Зокрема Піччолі зізнався, що вважає цікавою роботу над візуальною складовою та глибиною, яку дає цей образ, коли його репрезентує модель, будучи в рамках цього образу з покритим блискітками обличчям.

Нагадаємо, для церемонії одруження старшого сина подружжя Бекхемів Брукліна та американської акторки Ніколи Пельтц обрали весільну сукню саме від італійського бренду Valentino.

Також Фокус писав про нового креативного директора іншого відомого італійського бренду. Розробкою дизайну моделей для United Colors of Benetton займеться Андреа Інконтрі.