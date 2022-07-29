Американка отозвала свой иск об изнасиловании к 80-летнему певцу Бобу Дилану

Как ранее заявляла женщина, преступление было совершено в 1965 году, когда ей было 12 лет. Однако на момент обращения в суд истице уже исполнилось 68 лет, а известному певцу – 80. Адвокат Дилана назвал возбуждение дела возмутительным.

Американка, обвинявшая певца Боба Дилана в сексуальном насилии над ней 57 лет назад, отозвала свой иск. Об этом заявил адвокат музыканта Орин Снайдер, сообщает издание rfi.

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Женщина, в документах проходящая как JС, обратилась в суд в августе прошлого года. По словам истиы, 24-летний Боб Дилан изнасиловал ее в 1965 году, когда ей было всего 12 лет. Как заявляла истица, он плохо обращался с ней в течение шести недель и неоднократно насиловал в номере известного отеля Chelsea на Манхэттене, давая ей наркотики и алкоголь. Она также обвинила Дилана в том, что он угрожал ей физической расправой, если она не будет удовлетворять его сексуальные просьбы.

Адвокат фолк-музыканта Орин Снайдер вместе со своей командой обвинил истицу в том, что она удалила текстовые сообщения, которые якобы являлись уликами в деле, и потребовал за это применения штрафных санкций. После этого женщина отозвала свой иск.

"Это возмутительно, что это дело вообще было возбуждено. Мы рады, что истица отказалась от этой аферы, управляемой адвокатом", – прокомментировал Снайдер.

Иск был подан незадолго до закрытия окна ретроспективного обзора Закона Нью-Йорка о детях-жертвах. Закон, принятый в 2019 году, позволял подавать заявления о насилии против своих обидчиков. Срок действия закона истекал через сутки после того, как был подан иск против Дилана.

Боб Дилан является одним из самых влиятельных музыкантов прошлого века в США. Он выпустил около 40 студийных альбомов, а также получил Нобелевскую премию по литературе за "создание нового поэтического языка в великой американской песенной традиции". Награду ему вручили в 2016 году.

Напомним, бывшего режиссера "Ералаша" Илью Белостоцкого посадили за изнасилование 13-летнего мальчика в 2018 году. Суд приговорил его к 14 годам колонии по делу о педофилии.

Ранее обладатель премии "Оскар", американо-канадский сценарист и режиссер Пол Хаггис был задержан в Италии по подозрению в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах. Предполагаемая жертва была знакома с Хаггисом. Она оформила на него жалобу, после того, как ей в больнице оказали помощь.