Американка відкликала свій позов про зґвалтування до 80-річного співака Боба Ділана

Як раніше заявляла жінка, злочин скоєно у 1965 році, коли їй було 12 років. Однак на момент звернення до суду позивачці вже виповнилося 68 років, а відомому співаку — 80. Адвокат Ділана назвав порушення справи обурливим.

Американка, яка звинувачувала співака Боба Ділана у сексуальному насильстві над нею 57 років тому, відкликала свій позов. Про це заявив адвокат музиканта Орін Снайдер, повідомляє видання rfi.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Жінка, яка в документах проходить як JС, звернулася до суду в серпні минулого року. За словами жінка, 24-річний Боб Ділан зґвалтував її у 1965 році, коли їй було лише 12 років. Як заявляла позивачка, він погано поводився з нею протягом шести тижнів і неодноразово ґвалтував у номері відомого готелю Chelsea на Манхеттені, даючи їй наркотики та алкоголь. Вона також звинуватила Ділана в тому, що він погрожував їй фізичною розправою, якщо вона не задовольнятиме його сексуальні прохання.

Адвокат фолк-музиканта Орін Снайдер разом зі своєю командою звинуватив позивачку в тому, що вона видалила текстові повідомлення, які нібито були доказами у справі, і зажадав за це застосування штрафних санкцій. Після цього жінка відкликала свій позов.

"Це обурливо, що ця справа взагалі порушена. Ми раді, що позивачка відмовилася від цієї афери, якою керує адвокат", — прокоментував Снайдер.

Позов поданий незадовго до закриття вікна ретроспективного огляду Закону Нью-Йорка про дітей-жертв. Закон, ухвалений у 2019 році, дозволяв подавати заяви про насильство проти своїх кривдників. Термін дії закону спливав через добу після того, як подано позов проти Ділана.

Боб Ділан є одним із найвпливовіших музикантів минулого століття в США. Він випустив близько 40 студійних альбомів, а також отримав Нобелівську премію з літератури за "створення нової поетичної мови у великій американській пісенній традиції". Нагороду йому вручили у 2016 році.

Нагадаємо, колишнього режисера "Єралаша" Іллю Білостоцького посадили за зґвалтування 13-річного хлопчика у 2018 році. Суд засудив його до 14 років колонії у справі педофілії.

Раніше володаря премії "Оскар", американо-канадського сценариста і режисера Пола Хаггіса затримали в Італії за підозрою в сексуальному насильстві за обтяжливих обставин. Ймовірна жертва була знайома з Хаггісом. Вона оформила на нього скаргу після того, як їй у лікарні надали допомогу.