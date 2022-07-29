Джейсон Момоа показал, как выглядит Бен Аффлек без бороды

В последние годы Аффлек практически никогда не сбривал растительность на лице.

42-летний американский актер Джейсон Момоа, наиболее известный главной ролью в супергеройском боевике "Аквамен", опубликовал на своей странице в Instagram пару снимков, на которых позирует в компании оскароносного Бена Аффлека. Причем выглядит последний совершенно не таким, каким его привыкли видеть в последние годы.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На фотографиях мужчины изображены очень веселыми, а Бен поражает гладко выбритым лицом. Учитывая, что он уже довольно давно носит бороду, с первого взгляда узнать его даже трудно.

Предположительно, фотографии были сделаны в Бербанке, калифорнийская студия Warner Bros. Studios, где Бен и Джейсон работали над предстоящим фильмом "Аквамен и Затерянное королевство".

"Воссоединились Брюс и Артур. Люблю тебя и скучаю по тебе, Бен", – подписал публикацию Момоа, имея в виду их альтер-эго супергероев DC – Брюса Уэйна и Артура Карри.

Джейсон также показал видеокадры, на которых прогуливается по территории студии и даже общается с фанатами.

Бен Аффлек, который недавно женился на Дженнифер Лопес и теперь проводит медовый месяц в Париже, также играет Бэтмена в грядущем фильме "Флэш". По его словам это действиетльно хорошее завершение его опыта с этим персонажем.

"Я никогда этого не говорил – это только что вышло из печати, – но, возможно, мои любимые сцены с Бэтменом и интерпретация Бэтмена, которую я сделал, были в фильме "Флэш". Я надеюсь, что они сохранят целостность того, что мы сделали, потому что я думал, что это было здорово и действительно интересно – по-другому, но не так, чтобы это не соответствовало характеру. Кто знает? Может быть, они решат, что это не работает, но когда я пошел и сделал это, это было очень весело, очень, очень приятно и воодушевляюще, и я подумал: "Вау, кажется, я наконец-то понял это"", – заявил он.

Напомним, Джейсон Момоа недавно попал в ДТП. В автомобиль, на котором ехал актер, врезался мотоциклист. Байкера госпитализировали, а знаменитость оставалась на месте происшествия до выяснения всех обстоятельств.