Джейсон Момоа показав, який вигляд має Бен Аффлек без бороди

В останні роки Аффлек практично ніколи не збривав рослинність на обличчі.

42-річний американський актор Джейсон Момоа, найвідоміший за головною роллю в супергеройському бойовику "Аквамен", опублікував на своїй сторінці в Instagram пару знімків, на яких позує в компанії оскароносного Бена Аффлека. Причому виглядає останній зовсім не таким, яким його звикли бачити останніми роками.

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На фото чоловіки зображені дуже веселими, а Бен вражає гладко поголеним обличчям. Враховуючи, що він уже досить давно носить бороду, з першого погляду впізнати його важко.

Імовірно, фотографії зроблені у Бербанку, каліфорнійська студія Warner Bros. Studios, де Бен і Джейсон працювали над майбутнім фільмом "Аквамен та Загублене королівство".

"Поєдналися Брюс і Артур. Люблю тебе і сумую за тобою, Бен", — підписав публікацію Момоа, маючи на увазі їх альтер-его супергероїв DC — Брюса Вейна та Артура Каррі.

Джейсон також показав відеокадри, на яких ходить територією студії і навіть спілкується з фанатами.

Бен Аффлек, який нещодавно одружився з Дженніфер Лопес і тепер проводить медовий місяць у Парижі, також грає Бетмена у майбутньому фільмі "Флеш". За його словами, це дійсно хороше завершення його досвіду з цим персонажем.

"Я ніколи цього не говорив — це щойно вийшло з друку, — але, можливо, мої улюблені сцени з Бетменом та інтерпретація Бетмена, яку я зробив, були у фільмі "Флеш". Я сподіваюся, що вони збережуть цілісність того, що ми зробили, тому що я думав, що це було здорово і дійсно цікаво – по-іншому, але не так, щоб це не відповідало характеру, хто знає? Це було дуже весело, дуже, дуже приємно і надихаюче, і я подумав: "Вау, здається, я нарешті зрозумів це", — заявив він.

Нагадаємо, Джейсон Момоа нещодавно потрапив у ДТП. У автомобіль, яким їхав актор, врізався мотоцикліст. Байкера госпіталізували, а знаменитість залишалася на місці події до з'ясування всіх обставин.