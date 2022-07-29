73-летняя Алла Пугачева снова сменила шорты на балахоны (видео)

Ранее Примадонна российской эстрады постоянно ходила в балахонах, но после похудения заменила их на более откровенные наряды.

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин поделился очередным домашним видео, на котором запечаттлена егосемя: жена Алла Пугачева и дети Лиза и Гарри. На записи певица идет вместе с детьми по живописной улице. На ней вместо шорт и коротких платьев – черный длинный кардиган, который доходит ей почти до косточек. Наряд скрывает фигуру артистки в отличие от тех вещей, в которых она щеголяла на набережной Юрмалы или гуляла по улицам израильского города. Образ завершили белые кроссовки.

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В кадре появляется Максим Галкин, который говорит жене и детям: "А куда это вы без меня?", на то Пугачева оборачивается и говорит с улыбкой:

"А мы думали ты с нами! Отстал".

Дети, слушая диалог, смеются.

Где именно сделано видео, неизвестно. Скорее всего, супруги до сих пор находятся на отдыхе в Юрмале.

Видео понраивлоь подписчикам Максима, и они оставили немало теплых комментариев.

"Как же хочется тоже так: папа, мама, доченька, сынок вместе, и все могло бы быть, но кто-то все поломал 24.02", "Какой у Аллы Борисовны потрясающий образ нынче! Красавица. И какие же вы замечательные люди, добра вам и света", "А у нас только и пишут в новостях что Алла Борисовна чуть ли ни при смерти…… Здоровья Вам , Вашим деткам и будьте счастливы!", "В первое время думала, как могла Алла Борисовна променять Киркорова на Галкина… Теперь понимаю. Вот это , действительно, настоящий мужчина. Она за ним , как за каменной стеной! Спасибо большое Вашей семье за Вашу четкую позицию и за смелость , и за принципиальность", – пишут под публикацией.

Однако нашлось немало россиян, которые осудили Галкина и Пугачеву, их позицию в войне против Украины, которую артисты не поддерживают с самого начала, и помощь украинским беженцам. Выступив против агрессии РФ, певица и юморист уехали с детьми в Израиль. Сейчас, по ифнормации российских СМИ, звездные супруги уже готовят документы для переезда в США и планируют продать свою роскошную недвижимость на территории России.