73-річна Алла Пугачова знову змінила шорти на балахони (відео)

Раніше Примадонна російської естради постійно ходила в балахонах, але після схуднення замінила їх на відвертіші вбрання.

Російський гуморист і телеведучий Максим Галкін поділився черговим домашнім відео, на якому зафіксована його сім'я: дружина Алла Пугачова та діти Ліза й Гаррі. На записі співачка йде разом із дітьми по мальовничій вулиці. На ній замість шортів і коротких суконь — чорний довгий кардиган, який доходить їй майже до кісточок. Вбрання приховує фігуру артистки на відміну від тих речей, у яких вона красувалася на набережній Юрмали або гуляла вулицями ізраїльського міста. Образ завершили білі кросівки.

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У кадрі з'являється Максим Галкін, який каже дружині та дітям: "А куди це ви без мене?" — на що Пугачова обертається та каже з усмішкою: "А ми думали ти з нами! Відстав".

Діти, слухаючи діалог, сміються.

Де саме зроблено відео, невідомо. Швидше за все, подружжя досі перебуває на відпочинку в Юрмалі.

Відео сподобалося підписникам Максима, і вони залишили чимало теплих коментарів.

"Як же хочеться теж так: тато, мама, доня, синок разом, і все могло б бути, але хтось усе поламав 24.02", "Який у Алли Борисівни приголомшливий образ нині! Красуня. І які ж ви чудові люди, добра вам і світла", "А в нас тільки й пишуть в новинах, що Алла Борисівна мало не при смерті…… Здоров'я Вам, Вашим діткам і будьте щасливі!", "Спершу думала, як могла Алла Борисівна проміняти Кіркорова на Галкіна… Тепер розумію. Ось це справді справжній чоловік. Вона за ним, як за кам'яною стіною! Дякую велике Вашій родині за Вашу чітку позицію, і за сміливість, і за принциповість", — пишуть під публікацією.

Однак знайшлося чимало росіян, які засудили Галкіна та Пугачову, їхню позицію у війні проти України, яку артисти не підтримують із самого початку, та допомогу українським біженцям. Виступивши проти агресії РФ, співачка та гуморист поїхали з дітьми в Ізраїль. Зараз, за інформацією російських ЗМІ, зіркове подружжя вже готує документи для переїзду в США та планує продати свою розкішну нерухомість на території Росії.