Любимое блюдо Меган Маркл, которое надолюбливает королева Елизавета ІІ

У британского монарха и герцогини Сассекской очень разные предпочтения в еде.

Отношения королевы Елизаветы II и супруги ее внука — Меган Маркл — трудно назвать хорошими. Как известно, британский монарх старается сохранять нейтралитет на людях, однако в кругу близких людей не самым лестным образом отзывается о жене принца Гарри, несмотря на то, что супруги давно не живут в Великобритании и редко общаются с членами королевской семьи.

В этом нет ничего удивительного, ведь у них с Меган Маркл слишком много разногласий по многим вопросам, касательно жизни во дворце и правил поведения, установленных для королевских особ. Дело касается не только таких серьезных вещей, как свободы передвижения и психологической помощи, но и кулинарных предпочтений.

Как известно, королева Елизавета II не ест макароны и хлеб. Об этом рассказывал бывший придворный шеф-повар Даррен Макгрэйди. Британский монарх придерживается здоровой диеты и ограничивает употребление углеводов. Чего нельзя сказать о Меган Маркл, которая обожает итальянскую пасту. Об этом она не раз говорила в интервью журналистам. А одно из любимых блюд супруги принца Гарри — паста с соусом из цукинни, лимона и лука.

Последний ингредиент — табу у королевских особ. Монарх не ест овощей с резким запахом, ведь ей часто приходится общаться с большим количеством людей, и ее дыхание всегда должно быть свежем.

Также известно, что герцогиня Сассекская обожает картофель — еще одно запрещенное блюдо во дворце. Так что можно сказать, что все любимые блюда Меган Маркл — то, что не переносит Елизавета II.

Что касается кулинарных предпочтений королевы Великобритании, она любит простую еду и не представляет жизни без кусочка шоколадного торта. На завтрак монарх выбирает хлопья с фруктами и орехами или тосты с мармеладом — у тостов обязательно должны быть обрезаны корочки со всех сторон. Также если есть такая возможность, Елизаветы II может попросить повара приготовить омлет с копченым лососем, обязательно из коричневых яиц. По мнению британского монарха, они вкуснее белых.

На обед и ужин Елизавета II предпочитает мясо или рыбу на гриле с большим количеством овощей. Одно из любимых блюд королевы — гэльский стейк из говяжьего филе хорошо прожаренного с добавлением специального соуса из виски, грибов и сливок. На десерт Ее Величество любит фрукты или кусочек торта.

Фокус ранее писал о том, что на самом деле говорит Ее Величество про Меган Маркл.