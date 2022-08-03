Улюблена страва Меган Маркл, яку надлюблює королева Єлизавета ІІ

У британського монарха та герцогині Сассекської дуже різні смаки в їжі.

Стосунки королеви Єлизавети II та дружини її онука — Меган Маркл — важко назвати хорошими. Як відомо, британський монарх намагається зберігати нейтралітет на людях, однак у колі близьких людей не найкращим чином відгукується про дружину принца Гаррі, незважаючи на те, що подружжя давно не живе у Великій Британії та рідко спілкується з членами королівської родини.

У цьому немає нічого дивного, адже в них із Меган Маркл надто багато розбіжностей із багатьох питань щодо життя в палаці та правил поведінки, встановлених для королівських осіб. Справа стосується не тільки таких серйозних речей, як свобода пересування та психологічна допомога, а й кулінарних уподобань.

Як відомо, королева Єлизавета II не їсть макарони та хліб. Про це розповідав колишній придворний шеф-кухар Даррен Макґрейді. Британський монарх дотримується здорової дієти й обмежує вживання вуглеводів. Чого не можна сказати про Меган Маркл, яка обожнює італійську пасту. Про це вона неодноразово говорила в інтерв'ю журналістам. А одна з улюблених страв дружини принца Гаррі — паста із соусом із цукінні, лимона та цибулі.

Останній інгредієнт — табу в королівських осіб. Монарх не їсть овочів із різким запахом, адже їй часто доводиться спілкуватися з великою кількістю людей, і її подих завжди має бути свіжим.

Також відомо, що герцогиня Сассекська обожнює картоплю — ще одну заборонену страву в палаці. Тож можна сказати, що всі улюблені страви Меган Маркл — те, що не переносить Єлизавета ІІ.

Що стосується кулінарних уподобань королеви Великобританії, вона любить просту їжу та не уявляє життя без шматочка шоколадного торта. На сніданок монарх вибирає пластівці з фруктами та горіхами або тости з мармеладом — у тостів обов'язково мають бути обрізані скоринки з усіх боків. Також, якщо є така можливість, Єлизавети II може попросити кухаря приготувати омлет із копченим лососем, обов'язково з коричневих яєць. На думку британського монарха, вони смачніші за білі.

На обід і вечерю Єлизавета II віддає перевагу м'ясу або рибі на грилі з великою кількістю овочів. Одна з улюблених страв королеви — добре просмажений гельський стейк із яловичого філе з додаванням спеціального соусу з віскі, грибів і вершків. На десерт Її Величність любить фрукти чи шматочок торта.

Фокус раніше писав про те, що насправді говорить її Величність про Меган Маркл.