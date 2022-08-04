В семье его сына Кирилла родился первенец.

55-летний российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев впервые стал дедушкой. Об этом сообщили росСМИ.

По словам актера, в семье его сына — 32-летнего Кирилла Нагиева — родился наследник. Телеведущий упомянул об этом, объясняя журналистам, почему Кирилл не хочет играть в кино его сына. Однако больше никакими подробностями о ребенке Нагиев не поделился.

"Вот сейчас в одном из фильмов он отказался играть моего сына, не хочет параллелей и появления нас вместе в кадре. Возможно, это правильно. Я-то как папа был бы рад — лишний раз сыночка под присмотром. А сыночка сам уже папа…" — признался актер.

Как известно, Нагиев-младший сохраняет свою личную жизнь в тайне. Он женат на Юлии Мельниковой, которая далека от мира шоу-бизнеса.

Помимо кино, Кирилл Нагиев занимается туристическим бизнесом.

Напомним, недавно ходили слухи, что Дмитрий Нагиев планирует уехать из России. После начала полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, власти страны начали активно закручивать гайки, лишая людей возможности свободно распространять правдивую информацию о происходящем. Тогда Нагиев снял видеоролик, в котором брил голову под песню группы "Аквариум" "Полковник Васин", где звучали слова "мы воевали сами с собой". Это породило слухи о его эмиграции. Спустя время шоумен опроверг свои намерений уезжать. Телеведущий отметил, что "несмотря на терпкий вкус утерянных надежд" он не собирается покидать Россию.

Фокус ранее писал о том, что многие российские знаменитости покинули страну после того, как высказались против войны в Украине, так как в России они подверглись преследованию со стороны властей. Так за границу уехали Алла Пугачева и Максим Галкин. По информации СМИ, они намерены эмигрировать в США и распродают недвижимость в России.

Также страну покинул телеведущий Иван Ургант. Как только ВС РФ вторглись на территорию Украины, известный телеведущий опубликовал черный квадрат в Instagram, написал "Страх и боль. Нет войне", а вскоре появилась информация, что он с семьей покинул Россию. Сам шоумен слухи о своей эмиграции отвергал, уверяя поклонников, что уехал в отпуск,и через время действительно вернулся в Москву. В СМИ писали, что шоумен приехал в столицу, чтобы распродать недвижимость.