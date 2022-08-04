Дмитро Нагієв вперше став дідусем

У сім'ї його сина Кирила народився первісток.

55-річний російський актор та телеведучий Дмитро Нагієв уперше став дідусем. Про це повідомили РосЗМІ.

За словами актора, у родині його сина — 32-річного Кирила Нагієва — народився спадкоємець. Телеведучий згадав про це, пояснюючи журналістам, чому Кирило не хоче грати в кіно його сина. Однак більше жодних подробиць про дитину Нагієв не повідомив.

"Ось зараз в одному з фільмів він відмовився грати мого сина, не хоче паралелей і появи нас разом у кадрі. Можливо, це правильно. Я, як тато, був би радий — зайвий раз синочка під наглядом. А синочка сам уже тато..." — зізнався актор.

Як відомо, Нагієв-молодший зберігає своє особисте життя в таємниці. Він одружений з Юлією Мельниковою, яка далека від світу шоубізнесу.

Окрім кіно, Кирило Нагієв займається туристичним бізнесом.

Нагадаємо, нещодавно ходили чутки, що Дмитро Нагієв планує виїхати з Росії. Після початку повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала РФ, влада країни почала активно закручувати гайки, позбавляючи людей можливості вільно поширювати правдиву інформацію про те, що відбувається. Тоді Нагієв зняв відеоролик, у якому голив голову під пісню гурту "Акваріум" "Полковник Васін", де звучали слова "ми воювали самі із собою". Це породило чутки про його еміграцію. Через деякий час шоумен спростував свої наміри їхати. Телеведучий зазначив, що "попри терпкий смак загублених надій" він не збирається залишати Росію.

Фокус раніше писав про те, що багато російських знаменитостей залишили країну після того, як висловилися проти війни в Україні, оскільки в Росії вони зазнали переслідування з боку влади. Так за кордон поїхали Алла Пугачова та Максим Галкін. За інформацією ЗМІ, вони мають намір емігрувати до США та розпродують нерухомість у Росії.

Також країну залишив телеведучий Іван Ургант. Як тільки ЗС РФ вторглися на територію України, відомий телеведучий опублікував чорний квадрат в Instagram, написав "Страх і біль. Ні війні", а невдовзі з'явилася інформація, що він із сім'єю залишив Росію. Сам шоумен чутки про свою еміграцію відкидав, запевняючи шанувальників, що поїхав у відпустку, і через якийсь час дійсно повернувся до Москви. У ЗМІ писали, що шоумен приїхав до столиці, щоби розпродати нерухомість.