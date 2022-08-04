20-летняя Нэнси Пелоси и президент Джон Кеннеди: история одного фото

Фото было сделано на инаугурационном балу Джона Ф. Кеннеди в 1961 году.

82-летняя спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в последние дни не сходит с первых полос мировых изданий в связи со своим очень рискованным и скандальным визитом на Тайвань. Поэтому не удивительно, что все факты о жизниэтой "железной леди" Америки интересны общественности. Например, в Сети снова вспомнили о знаменитом черно-белом снимке, где 20-летняя студентка Тринити-колледжа и будущая акула американской политики позирует рядом с новоизбранным 35-м президентом США Джоном Кеннеди на балу в честь его присяги.

Впервые этой фотографией Пелоси поделилась еще в 2011 году по случаю 50-летия инаугурации Кеннеди.

"Сегодня 50 лет назад я была молодой студенткой Тринити-колледжа, стоящей снаружи на залитом солнцем холоде, слушая инаугурационный призыв молодого президента к "энергии, вере, преданности… которые осветят нашу страну и все, кто служит ему, – и сияние этого огня действительно может осветить мир. Руководство президента Джона Ф. Кеннеди – это не просто воспоминание, это живая сила, которая до сих пор призывает каждого гражданина руководить, и, возможно, это самый ценный дар из всех", – написала она в Facebook тогда.

На снимке девушка выглядит немного смущенной. На ней вечернее платье темного цвета без рукавов, с пышной юбкой, поясом на талии и белые длинные перчатки.

Пелоси с рождения росла в окружении политиков, поскольку ее отец Томас Д'Алесандро-младший был мэром Балтимора. Полноценно в политику она пришла в рядах Демократической партии. В 1976 году ее избрали членом Национального демократического комитета от Калифорнии, и была им в течение 20 лет. В 1977 году Нэнси возглавила партию в Северной Калифорнии, а позже стала лидером всех калифорнийских демократов.

В июне 1987 года ее избрали депутатом Палаты представителей Конгресса США от штата Калифорния. Тогда ей было уже 47 лет, и ее пятый ребенок уехал в колледж, что развязало Пелоси руки для строительства политической карьеры.

[ + – ] Нэнси Пелоси, 1987 год, начало большого политического пути Фото: Getty Images

За годы работы эта женщина добилась колоссальных результатов, став, фактически, третьми человеком в США после Байдена и Блинкена. В январе она объявила, что будет баллотироваться на переизбрание на промежуточных выборах 2022 года, положив конец слухам о том, что может уйти в отставку в этом году.

"Эти выборы имеют решающее значение. На карту поставлено не что иное, как наша демократия. Но, как мы говорим: мы не мучаемся, мы организуемся. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание в Конгресс", – заявила она.

Напомним, чем примечателен стиль Нэнси Пелоси, и чем грозит ее визит на Тайвань.