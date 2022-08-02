Стиль и модные привычки Нэнси Пелоси: что носит "железная леди" Америки

В свои 82 года Нэнси Пелоси остается иконой стиля для женщин-политиков всего мира.

82-летняя спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси своим визитом на Тайвань перед угрозой быть уничтоженной ВВС Китая показала всему миру, что ее смелости может позавидовать любой политик-мужчина. По трапу самолета в аэеропорту Тайбей она уверенно спускалась под возгласы присутствующих, задав новую планку в отношениях США и Китая. Однако Фокус обратил внимание не только на действия этой женщины, но и на ее образы, ведь, несмотря на свой возраст, Пелоси является одной из самых стильных женщин-политиков в мире, и зачастую ее наряды куда красноречивее говорят о ней и ее тактике, чем тысячи слов. Например, Vogue отмечает, что с помощью ансамблей она "удваивает свои политические заявления".

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Одежда как средство коммуникации

На сегодня отстается открытым вопрос, кто же отвечает за стиль Нэнси Пелоси. В высших политических эшелонах США считается неприличным раскрывать имена стилистов. По какой-то причине тот факт, что политикам и их партнерам часто помогают в выборе гардероба для выхода на публику, всегда почему-то считался маленьким "грязным" секретом. Однако на то, что с ними работают профессионалы, указывают несколько следующих фактов:

В политике платье или галстук никогда не бывает просто платьем или галстуком: это средство коммуникации.

Учитывая их график, политические лидеры не могут позволить себе роскошь чесать затылки и заглядывать в свои шкафы каждое утро в поисках подходящего наряда на работу, встречу с высокопоставленными коллегами из других стран или для международных визитов.

У них нет возможности и времени ходить по магазинам или посещать модные показы из-за их профиля, занятости и соображений безопасности.

Политические события, будь то предвыборные речи, международные саммиты или телевизионные слушания комитетов, требуют реального исследования тонкостей культурных различий и традиций, а также анализа возможных визуальных выводов со всех сторон (буквальных и метафорических).

Известно, что Мишель Обаме, жене 44-го президента США Барака Обамы, во многом в вопросах стиля помогала ее советник и ассистент Мередит Куп, а у вице-президента Камаллы Харрис есть человек, отвечающий за ее внешний вид, однако его имя не разглашается.

Поэтому не исключено, что за стилем Нэнси Пелоси тоже стоит кто-то из высококлассных профи, отлично разбирающийся в политике, протоколе и с отменным вкусом. В СМИ появлялась информация о том, что стиль Нэнси – заслуга ее супруга, бизнесмена из Северной Калифорнии Пола Пелоси, с которым она в браке с 1963 года. Он якобы не только подбирает для жены наряды, но и указывает ей на модные промахи. Однако, так ли это на самом деле, неизвестно. The Wasington Post, например, опровергает слухи и пишет, что спикер не пользуется советами мужа и сама делает покупки для себя в таких местах как Bergdorf и Donna Lewis, независимом бутике в Александрии.

Что чаще всего носит Нэнси Пелоси

Наряды Нэнси Пелоси отвечают ее статусу: они идеально скроенные и очень дорогие, однако она может позволить себе тратиться на одежду без оглядки. По оценкам вашингтонского Центра ответственной политики (CPR), опубликованным в 2014 году, состояние семейства Пелоси составляет более 101 миллиона долларов. "Мадам спикер" и ее муж владеют крупными пакетами акций компаний Apple, Facebook и Disney, недвижимостью в Сан-Франциско и виноградниками в Калифорнии.

Если посмотреть фотографии Пелоси, а также внимательно пройтись по ее Instagram, в глаза бросается любовь политика к брючным костюмам. Как правило, она выбирает приталенные жакеты, яркие цвета, умело дополняя ансамбли подходящей обувью и аксессуарами. Взять хотя бы, к примеру, ее всемирно нашумевший визит на Тайвань 2 августа. Она прилетела туда в светло-розовой двойке, которую дополнила белым топом и ниткой крупного жемчуга.

Днем ранее во время встречи в Сингапуре с премьер-министром Ли Сянь Луном и министром иностранных дел Вивиан Балакришнан политик была в светлом бежевом костюме из фактурной ткани, белом топе и бежевых туфлях. В качестве аксессуаров Пелоси выбрала все тот же жемчуг и золотую брошь.

29 июля в Скульптурном зале Белого дома спикер Палаты представителей выступала в брючном костюме цвета фуксии, украсив лацкан жакета желто-голубым значком. Традиционно она надела жемчужное колье.

Держа речь в Палате представителей на тему права жещин на противозачаточные средства, спикер выбрала ярко-желтый костюм, который выделил ее среди присутвующих и подчеркнул значимость ее слов. Отметим, что на лацкане снова можно увидеть значок, свидетельствующий о поддержке политиком Украины.

Во время встречи с первой леди Украины Еленой Зеленской Пелоси была в белом брючном костюме, разбавив однотонный образ голубым топом и такого же цвета туфлями.

Кроме брючных костюмов, Пэлоси надевает иногда и костюмы с юбкой, а также платья-футляры, подбирая под них обувь в тон и стараясь аксессуарами усилить "голос" своего ансамбля. Одним из самых любимых платьев спикера является темно-синий наряд, который она предпочитает оттенять массивными золотыми украшениями.

Символизм в одежде Нэнси Пелоси

Пелоси прекрасно знает, как ее выбор одежды может заявить о себе. Она надела белый брючный костюм, чтобы объявить, что Палата представителей будет разрабатывать статьи об импичменте Трампу в 2019 году. Этот образ – и отсылка к суфражисткам, которые выступали против дискриминации женщин в целом в политической и экономической жизни. Как известно, ее называют женщиной, которая объявила войну Трампу. Во время его президентства она была третьим человеком в США после главы государства и вице-президента Майка Пенса, но именно ее в Вашингтоне ее называли самым влиятельным политиком. Трамп же всерьез ее не воспинимал и часто игнорировал, считая, что ей не место в политике, а в соцсетях называл Пелоси "нервной" и "глупой", утверждая, что рассматривает ее, как "политика третьего класса".

[ + – ] Пелоси порвала речь Трампа после его выступления

В этом же костюме она была во время ежегодного обращения президента США к нации, когда после двухчасового выступления Трампа она порвала листы с его речью перед изумленной публикой. Тогда ее костюм украшала 9-сантиметровая брошь из золота и латуни, с орлом наверху, восседающим на искусственной жемчужине. Позже она не раз надевала это украшение. Его изготовила специально для политика ювелир из Техаса Энн Хэнд. Брошь представляет собой миниатюру булавы спикера, официального символа Палаты представителей, церемониальная версия которой стоит на пьедестале справа от спикера, когда палата заседает.

О том, что она не уступает мужчинам-политикам, Нэнси заявила и в 2019 году. Приведение ее к присяге в 2019 году – яркое тому подтверждение. По словам человека, близкого к ней, для этого она купила платье цвета фуксии от швейцарского лейбла Akris – эквивалента женской одежды Brioni, итальянского бренда, который предпочитают руководители-мужчины.

[ + – ] Нэнси Пелоси приносит присягу

Одним из самых запоминающихся выходов Пелоси было ее появление на встрече с Дональдом Трампом в 2018 году по поводу строительства стены между США и Мексикой. Тогда Нэнси вошла в Белый дом в огненно-красном пальто из осенне-зимней коллекции Max Mara 2012 года, дополнив его крупными солнцезащитными очками и бежевыми лодочками, а вышла победительницей и новым кумиром Америки.

"Она прекрасно знала, зачем она надела именно ЭТО пальто именно в ЭТОТ день, чтобы выйти из ЭТОЙ комнаты (Овального кабинета. — Прим. The Blueprint), выбрав именно ЭТОТ цвет. Вот что называется дипломатия в действии, мягкая сила, в руках которой мода, оружие опаснее чем мачете", – заявил тогда режиссер и сценарист Барри Дженкинс.

[ + – ] Пальто из осенне-зимней коллекции Max Mara 2012 года стало хитом бренда после появления в нем Пелоси Фото: Getty Images

Итальянский бренд после этого завалили просьбами перевыпустить пальто. Ян Гриффитс, бывший британский панк-рокер, который является дизайнером Max Mara, позже выбрал Пелоси в качестве своей музы для своей осенней коллекции 2019 года, которую он назвал "тщательно проработанной".

Еще один запоминающийся наряд Пелоси – черный костюм с юбкой с рукавами три четверти и воротником-стойкой. Впервые в декабре 2019 года Пелоси надела этот костюм, чтобы открыть дебаты по поводу скандала между Трампом и Украиной. Тогда Палата представителей объявила Трампу импичмент, а Сенат оправдал его. В нем же она была, когда Палата представителей проголосовала за то, чтобы обвинить Трампа в "подстрекательстве к насилию против правительства Соединенных Штатов" после восстания в Капитолии, которое 45-й президент одобрил в Twitter. Однако все же было отличие: в 2019 году Пелоси прикрепила к костюму уже упомянутую выше брошь Булавы Республики и надела золотое колье, а в 2021 году она сменила брошь на маску, чтобы следовать рекомендациям по COVID-19.

Фото: Nancy Pelosi/Instagram

Напомним, Пелоси объяснила, зачем она прилетела в Тайбей. В свою очередь Китай грозится ответить на ее визит.