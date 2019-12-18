Голосование по импичменту: Пелоси назвала Трампа "угрозой национальной безопасности США"

Спикер Палаты представителей считает "установленным фактом", что Дональд Трамп нарушил конституцию США

Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси, выступая в начале дебатов по импичменту президента Дональда Трампа, заявила, что Трамп является "постоянной угрозой национальной безопасности США".

Об этом сообщает CNN.

"Это факт, что президент является постоянной угрозой нашей национальной безопасности, честности наших выборов и основ нашей демократии", – сказала Пелоси.

Она считает "установленным фактом" то, что Дональд Трамп нарушил конституцию США.

По ее словам, глава Белого дома не оставил законодателям выбора, кроме как начать в его отношении процедуру импичмента.

"Когда правонарушения президента были выявлены, он начал беспрецедентную, неразборчивую и категоричную кампанию неповиновения и обструкции", – добавила Пелоси.

На прошлой неделе юридический комитет нижней палаты Конгресса утвердил две статьи импичмента, злоупотребления властью и препятствования расследованию Конгресса, согласно которым президент Трамп обвиняется в том, что "поставил свои личные политические интересы выше национальной безопасности, наших свободных и честных выборов и нашей системы сдерживания и противовесов".

Сегодня, 18 декабря, палата представителей Конгресса США начала пленарное заседание, на котором планируется голосование по импичменту президента Дональда Трампа.

В начале заседания будут обсуждены процедурные вопросы. Окончательное голосование относительно объявления президенту США Дональду Трампу импичмента ожидается между 2 и 3 часами ночи по Киеву.

Как ранее сообщал Фокус:

Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.

На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.

Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.

Федеральный судья постановил, что сотрудников Белого дома могут обязать давать показания перед Конгрессом, несмотря на заявления администрации президента США Дональда Трампа об иммунитете.

Республиканская партия подготовила доклад, в котором опровергаются обвинения против американского лидера, и сообщается о нецелесообразности процедуры импичмента.

Глава судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что расследование по импичменту президента США отвечают требованиям закона.

10 декабря, Судебный комитет Палаты представителей США обнародовал официальные обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента.

Президент США Дональд Трамп назвал эти обвинения "смехотворными".