В Конгрессе США обнародовали юридическое обоснование обвинений против Трампа

2019-12-16 20:48:30

49 0

Авторы отчета отметили, что Трамп совершил злонамеренные действия, которые будет продолжать совершать, если его не остановить

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США обнародовал в понедельник, 16 декабря, отчет, в котором обосновал причины выдвижения обвинений против президента Дональда Трампа.

 "Мы не можем полагаться на последующие выборы как на средство противостояния противоправным действиям президента в то время, как президент угрожает честному проведению выборов. Мы должны действовать немедленно",  – говорится в документе.

Юридический комитет утвердил две статьи импичмента, злоупотребления властью и препятствования расследованию Конгресса, согласно которым  президент Трамп обвиняется в том, что "поставил свои личные политические интересы выше национальной безопасности, наших свободных и честных выборов и нашей системы сдерживания и противовесов".

"Он совершил злонамеренные действия, которые будет продолжать совершать, если его не остановить",  – говорится в отчете.

Авторы отчета отметили, что накануне выборов в следующем году Трамп "выбрал определенную модель поведения" и "скорее всего, продолжит этот путь".

В отчете также сказано, что личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани ездил в Украину, чтобы "способствовать фиктивному расследованию относительно деятельности политических конкурентов президента".

Как сообщает CNN, на этой неделе вопрос об импичменте Трампа будет поставлен на голосование в Нижней палате Конгресса. В случае если конгрессмены проголосуют за импичмент, Трамп станет третьим в истории США президентом, прошедшим через эту процедуру, а далее Сенат будет решать, отстранять ли его от власти.

Как ранее сообщал Фокус:

  • На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.
  • Глава судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что расследование по импичменту президента США отвечают требованиям закона.
Loading...