В Конгрессе США обнародовали юридическое обоснование обвинений против Трампа
2019-12-16 20:48:30
Авторы отчета отметили, что Трамп совершил злонамеренные действия, которые будет продолжать совершать, если его не остановить
Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США обнародовал в понедельник, 16 декабря, отчет, в котором обосновал причины выдвижения обвинений против президента Дональда Трампа.
"Мы не можем полагаться на последующие выборы как на средство противостояния противоправным действиям президента в то время, как президент угрожает честному проведению выборов. Мы должны действовать немедленно", – говорится в документе.
Юридический комитет утвердил две статьи импичмента, злоупотребления властью и препятствования расследованию Конгресса, согласно которым президент Трамп обвиняется в том, что "поставил свои личные политические интересы выше национальной безопасности, наших свободных и честных выборов и нашей системы сдерживания и противовесов".
"Он совершил злонамеренные действия, которые будет продолжать совершать, если его не остановить", – говорится в отчете.
Авторы отчета отметили, что накануне выборов в следующем году Трамп "выбрал определенную модель поведения" и "скорее всего, продолжит этот путь".
В отчете также сказано, что личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани ездил в Украину, чтобы "способствовать фиктивному расследованию относительно деятельности политических конкурентов президента".
Как сообщает CNN, на этой неделе вопрос об импичменте Трампа будет поставлен на голосование в Нижней палате Конгресса. В случае если конгрессмены проголосуют за импичмент, Трамп станет третьим в истории США президентом, прошедшим через эту процедуру, а далее Сенат будет решать, отстранять ли его от власти.
Как ранее сообщал Фокус:
- Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.
- После этого, конгрессмены потребовали публикации стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского. Белый дом дал свое согласие и опубликовал содержание беседы с украинским президентом. Также была опубликована и жалоба сотрудника разведки, который первым сообщил о давлении Трампа на Зеленского.
- На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.
- За это время, перед тремя комитетами Палаты давали показания, такие ключевые дипломаты, как Курт Волкер, Мари Йованович, Гордон Сондленд, Джордж Кент и другие. Поворотными показаниями в деле об импичменте можно назвать свидетельства временного поверенного США в Украине Уильяма Тейлора и чиновника из Совета нацбезопасности Белого дома Александра Виндмана, который присутствовал при разговоре двух президентов.
- Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.
- Трамп назвал голосование в Палате "величайшей охотой на ведьм", а также добавил, что хотел бы зачитать стенограмму разговора с Зеленским "у камина в прямом эфире".
- Федеральный судья постановил, что сотрудников Белого дома могут обязать давать показания перед Конгрессом, несмотря на заявления администрации президента США Дональда Трампа об иммунитете.
- Республиканская партия подготовила доклад, в котором опровергаются обвинения против американского лидера, и сообщается о нецелесообразности процедуры импичмента.
- Глава судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что расследование по импичменту президента США отвечают требованиям закона.
- 10 декабря, Судебный комитет Палаты представителей США обнародовал официальные обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента.
- Президент США Дональд Трамп назвал эти обвинения "смехотворными".