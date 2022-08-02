Стиль та модні звички Ненсі Пелосі: що носить "залізна леді" Америки

У свої 82 роки Ненсі Пелосі залишається іконою стилю для жінок-політиків усього світу.

82-річна спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі своїм візитом на Тайвань перед загрозою бути знищеною ВПС Китаю показала всьому світу, що її сміливості може позаздрити будь-який політик-чоловік. По трапу літака в аеропорту Тайбей вона впевнено спускалася під вигуки присутніх, поставивши нову планку у відносинах США та Китаю. Однак Фокус звернув увагу не тільки на дії цієї жінки, а й на її образи, адже, незважаючи на свій вік, Пелосі є однією з найстильніших жінок-політиків у світі, і найчастіше її вбрання набагато красномовніше говорять про неї та її тактику, ніж тисячі слів. Наприклад, Vogue зазначає, що за допомогою ансамблів вона "подвоює свої політичні заяви".

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Одяг як засіб комунікації

На сьогодні залишається відкритим питання, хто ж відповідає за стиль Ненсі Пелосі. У найвищих політичних ешелонах США вважається непристойним розкривати імена стилістів. З якоїсь причини той факт, що політикам та їхнім партнерам часто допомагають у виборі гардеробу для виходу на публіку, завжди чомусь вважався маленьким "брудним" секретом. Однак на те, що з ними працюють професіонали, вказують кілька таких фактів:

У політиці сукня чи краватка ніколи не буває просто сукнею чи краваткою: це засіб комунікації.

Враховуючи їхній графік, політичні лідери не можуть дозволити собі розкіш чухати потилиці та заглядати у свої шафи щоранку у пошуках відповідного вбрання на роботу, зустріч із високопоставленими колегами з інших країн або для міжнародних візитів.

У них немає можливості і часу ходити по магазинах або відвідувати модні покази через їх профіль, зайнятість та міркування безпеки.

Політичні події, будь то передвиборні промови, міжнародні саміти чи телевізійні слухання комітетів, вимагають реального дослідження тонкощів культурних відмінностей та традицій, а також аналізу можливих візуальних висновків з усіх боків (буквальних та метафоричних).

Відомо, що Мішель Обамі, дружині 44-го президента США Барака Обами, багато в чому в питаннях стилю допомагала її радниця і асистентув Мередіт Куп, а віцепрезидентка Камалла Гарріс має людину, яка відповідає за її зовнішній вигляд, проте її ім'я не розголошується.

Тому не виключено, що за стилем Ненсі Пелосі теж стоїть хтось із висококласних профі, який добре розуміється на політиці, протоколі і з чудовим смаком. У ЗМІ з'являлася інформація про те, що стиль Ненсі — заслуга її чоловіка, бізнесмена з Північної Каліфорнії Пола Пелосі, з яким вона одружена з 1963 року. Він нібито не лише підбирає для дружини вбрання, а й вказує на модні промахи. Проте, чи це так насправді, невідомо. The Wasington Post, наприклад, спростовує чутки і пише, що спікерка не користується порадами чоловіка і сама робить покупки для себе в таких місцях як Bergdorf і Donna Lewis, незалежному бутику в Олександрії.

Що найчастіше носить Ненсі Пелосі

Вбрання Ненсі Пелосі відповідають її статусу: вони ідеально скроєні і дуже дорогі, проте вона може дозволити собі витрачатися на одяг. За оцінками вашингтонського Центру відповідальної політики (CPR), опублікованими у 2014 році, статки сімейства Пелосі становить понад 101 мільйон доларів. "Мадам спікер" та її чоловік володіють великими пакетами акцій компаній Apple, Facebook та Disney, нерухомістю у Сан-Франциско та виноградниками у Каліфорнії.

Якщо подивитися фотографії Пелосі, а також уважно пройтися по її Instagram, в очі впадає любов політикині до брючних костюмів. Як правило, вона вибирає приталені жакети, яскраві кольори, вміло доповнюючи ансамблі відповідним взуттям та аксесуарами. Взяти хоча б, наприклад, її візит на Тайвань 2 серпня. Вона прилетіла туди у світло-рожевій двійці, яку доповнила білим топом та ниткою великих перлів.

Днем раніше під час зустрічі у Сінгапурі з прем'єр-міністром Лі Сянь Луном та міністром закордонних справ Вівіан Балакрішнан політикиня була у світлому бежевому костюмі з фактурної тканини, білому топі та бежевих туфлях. З аксесуарів Пелосі вибрала все ті ж перли і золоту брошку.

29 липня у Скульптурному залі Білого дому спікерка Палати представників виступала у брючному костюмі кольору фуксії, прикрасивши лацкан жакету жовто-блакитним значком. Традиційно вона одягла кольє з перлами.

Виголошуючи промову в Палаті представників на тему права жінок на протизаплідні засоби, спікерка обрала яскраво-жовтий костюм, який виділив її серед присутніх та наголосив на значущості її слів. Зазначимо, що на лацкані знову можна побачити піктограму, яка свідчить про підтримку політикинею України.

Під час зустрічі з першою леді України Оленою Зеленською Пелосі була в білому брючному костюмі, розбавивши однотонний образ блакитним топом і туфлями такого ж кольору.

Крім брючних костюмів, Пелосі одягає іноді і костюми зі спідницею, а також сукні-футляри, підбираючи під них взуття в тон і намагаючись аксесуарами посилити "голос" свого ансамблю. Однією з найулюбленіших суконь спікерки є темно-синє вбрання, яке вона воліє відтіняти масивними золотими прикрасами.

Символізм в одязі Ненсі Пелосі

Пелосі чудово знає, як її вибір одягу може заявити про себе. Вона одягла білий брючний костюм, щоб оголосити, що Палата представників розроблятиме статті про імпічмент Трампу у 2019 році. Цей образ — і відсилання до суфражисток, які виступали проти дискримінації жінок загалом у політичному та економічному житті. Як відомо, її називають жінкою, котра оголосила війну Трампу. Під час його президентства вона була третьою людиною у США після глави держави та віцепрезидента Майка Пенса, але саме її у Вашингтоні її називали найвпливовішим політиком. Трамп же всерйоз її не сприймав і часто ігнорував, вважаючи, що їй не місце в політиці, а в соцмережах називав Пелосі "нервовою" та "дурною", стверджуючи, що розглядає її як "політика третього класу".

[ + – ] Пелосі порвала промову Трампа після його виступу

У цьому ж костюмі вона була під час щорічного звернення президента США до нації, коли після двогодинного виступу Трампа вона порвала листи з промовою перед здивованою публікою. Тоді її костюм прикрашала 9-сантиметрова брошка із золота і латуні, з орлом, що сидить на штучній перлині. Пізніше вона неодноразово одягала цю прикрасу. Її виготовила спеціально для політикині ювелірка із Техасу Енн Хенд. Брошка є мініатюрою булави спікера, офіційного символу Палати представників, церемоніальна версія якої стоїть на п'єдесталі праворуч від спікера, коли палата засідає.

Про те, що вона не поступається чоловікам-політикам, Ненсі заявила і у 2019 році. Приведення її до присяги у 2019 році — яскраве тому підтвердження. За словами людини, близької до неї, для цього вона купила сукню кольору фуксії від швейцарського лейбла Akris — еквівалента жіночого одягу Brioni, італійського бренду, якому віддають перевагу керівники-чоловіки.

[ + – ] Ненсі Пелосі складає присягу

Одним із найбільш незабутніх виходів Пелосі була її поява на зустрічі з Дональдом Трампом у 2018 році з приводу будівництва стіни між США та Мексикою. Тоді Ненсі увійшла до Білого дому у вогняно-червоному пальті з осінньо-зимової колекції Max Mara 2012 року, доповнивши його великими сонцезахисними окулярами та бежевими човниками, а вийшла переможницею та новим кумиром Америки.

"Вона чудово знала, навіщо вона одягла саме ЦЕ пальто саме в ЦЕЙ день, щоб вийти з ЦЕЇ кімнати (Овального кабінету. — Прим. The Blueprint), обравши саме ЦЕЙ колір. Ось що називається дипломатія в дії, м'яка сила, в руках якої мода, зброя небезпечніша за мачете", — заявив тоді режисер і сценарист Баррі Дженкінс.

[ + – ] Пальто з осінньо-зимової колекції Max Mara 2012 стало хітом бренду після появи в ньому Пелосі Фото: Getty Images

Італійський бренд після цього завалили проханнями перевипустити пальта. Ян Гріффітс, колишній британський панк-рокер, який є дизайнером Max Mara, пізніше вибрав Пелосі як свою музу для своєї осінньої колекції 2019 року, яку він назвав "ретельно опрацьованою".

Ще одне незабутнє вбрання Пелосі — чорний костюм зі спідницею з рукавами три чверті і коміром-стійкою. Вперше у грудні 2019 року Пелосі одягла цей костюм, щоб відкрити дебати щодо скандалу між Трампом та Україною. Тоді Палата представників оголосила Трампу імпічмент, а Сенат виправдав його. У ньому вона була, коли Палата представників проголосувала за те, щоб звинуватити Трампа в "підбурюванні до насильства проти уряду Сполучених Штатів" після повстання в Капітолії, яке 45-й президент схвалив у Twitter. Проте все ж таки була відмінність: у 2019 році Пелосі прикріпила до костюма вже згадану вище брошку Булави Республіки і одягла золоте кольє, а в 2021 році вона змінила брошку на маску, щоб дотримуватися рекомендацій COVID-19.

Фото: Nancy Pelosi/Instagram

Нагадаємо, Пелосі пояснила, навіщо вона прилетіла до Тайбею. Китай погрожує відповісти на її візит.