20-річна Ненсі Пелосі та президент Джон Кеннеді: історія одного фото

Фото було зроблено на інавгураційному балі Джона Ф. Кеннеді у 1961 році.

82-річна спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі в останні дні не сходить з перших шпальт світових видань у зв'язку зі своїм дуже ризикованим і скандальним візитом на Тайвань. Тому не дивно, що всі факти про життя цієї "залізної леді" Америки цікаві громадськості. Наприклад, у мережі знову згадали про знаменитий чорно-білий знімок, де 20-річна студентка Трініті-коледжу та майбутня акула американської політики позує поруч із новообраним 35-м президентом США Джоном Кеннеді на балу на честь його присяги.

Уперше цим фото Пелосі поділилася ще в 2011 році з нагоди 50-річчя інавгурації Кеннеді.

"Сьогодні 50 років тому я була молодою студенткою Трініті-коледжу, яка стоїть ззовні на залитому сонцем холоді, слухаючи інавгураційний заклик молодого президента до "енергії, віри, відданості… які освітять нашу країну і всіх, хто служить йому, — і сяйво цього вогню дійсно може освітити світ. Керівництво президента Джона Ф. Кеннеді — це не просто спогад, це жива сила, яка досі закликає кожного громадянина керувати, і, можливо, це найцінніший дар з усіх”, — написала вона у Facebook тоді.

На знімку дівчина виглядає трохи збентеженою. На ній вечірня сукня темного кольору без рукавів, з пишною спідницею, поясом на талії та довгі білі рукавички.

Пелосі від народження росла в оточенні політиків, оскільки її батько Томас Д'Алесандро-молодший був мером Балтімора. Повноцінно в політику вона прийшла у лавах Демократичної партії. У 1976 році її обрали членом Національного демократичного комітету від Каліфорнії, і була ним протягом 20 років. У 1977 році Ненсі очолила партію в Північній Каліфорнії, а пізніше стала лідером всіх каліфорнійських демократів.

У червні 1987 року її обрали депутатом Палати представників Конгресу США від штату Каліфорнія. Тоді їй було вже 47 років, і її п'ята дитина поїхала до коледжу, що розв'язало Пелосі руки для будівництва політичної кар'єри.

[ + – ] Ненсі Пелосі, 1987 рік, початок великого політичного шляху Фото: Getty Images

За роки роботи ця жінка досягла колосальних результатів, ставши, фактично, третьою людиною в США після Байдена та Блінкена. У січні вона оголосила, що балотуватиметься на переобрання на проміжних виборах 2022 року, поклавши край чуткам про те, що може піти у відставку цьогоріч.

"Ці вибори мають вирішальне значення. На карту поставлено не що інше, як наша демократія. Але, як ми кажемо: ми не мучимося, ми організуємося. Ось чому я балотуюсь на переобрання до Конгресу", — заявила вона.

Нагадаємо, чим примітний стиль Ненсі Пелосі і чим загрожує її візит на Тайвань.