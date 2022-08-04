Надя Дорофеева поделилась новым фото с Мишей Кацуриным

Певица не показала лицо возлюбленно, а также скрыла от публики и свое.

32-летняя украинская певица Надя Дорофеева продолжает подогревать интерес публики к своему роману с киевским ресторатором Мишей Кацуриным. Знаменитость поделилась новым снимком с возлюбленным в сторис своего Instagram.

На фотографии лиц пары не видно, поскольку в кадр попали ноги. При этом Михаил сидит в черной рубашке и шортах цвета хаки, держа в руках чашку капучино, а Надя выбрала в платье с разрезом, белые носки и черные лоферы Prada. На коленях девушки лежит блокнот. Кацурин и Дорофеева сидят на лавочке в парке.

Фото: Скриншот

Ресторатор и певица официально подтвердили свои отношения в июне этого года, хотя до этого в Сети уже циркулировали слухи об их возможном романе. В марте 2022-го Дорофеева развелась с украинским певцом Владимиром Дантесом, с которым была в браке

Пара подтвердила свои отношения в июне 2022 после нескольких месяцев подозрений в Сети. В марте этого же года Надя Дорофеева развелась со своим бывшим возлюбленным, украинским певцом Владимиром Дантесом, за которого вышла замуж в 2015 году после четырех лет отношений.

Вскоре после развода артистки о разводе сообщил и Кацурин.

По слухам, сейчас Дантес встречается с бывшей женой ресторатора.

Экстрасенс Макс Гордеев говорит, что Владимир Дантес и Михаил Кацурин очень похожи энергетически, но предсказывает, что обе пары не сложатся.

"Может быть, мы даже еще увидим снова возвращение нашей пары", – не исключает Гордеев.